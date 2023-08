23 ago (Reuters) - El jefe de los mercenarios rusos, Yevgeny Prigozhin, figuraba como pasajero en un avión privado que se estrelló el miércoles por la noche al norte de Moscú, sin que haya habido supervivientes, informaron autoridades rusas.

Reuters no pudo confirmar de inmediato que Prigozhin se encontrara en la aeronave. A continuación, la reacción:

* Mykhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano, en la plataforma de redes sociales X:

"...Es obvio que Putin no perdona a nadie, su propio terrorismo es bestial (...) La eliminación de Prigozhin y del comando Wagner dos meses después de la intentona golpista es una señal de Putin a las élites rusas de cara a las elecciones de 2024: '¡Cuidado! La deslealtad equivale a la muerte'".

* El presidente de Estados Unidos, Joe Biden:

"No sé directamente qué ha pasado, pero no me sorprende".

* Kaja Kallas, primer ministro de Estonia, a CNN:

"Si es cierto, demuestra que (el presidente ruso Vladimir) Putin eliminará a sus oponentes y eso asusta a cualquiera que piense expresar una opinión diferente a la suya".

* La legisladora británica Alicia Kearns, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, en X:

"La rapidez con la que el Gobierno ruso ha confirmado que Yevgeny Prigozhin estaba en el avión que se estrelló en un vuelo de Moscú a San Petersburgo debería decirnos todo lo que necesitamos saber. Los informes de que la defensa aérea rusa derribó el avión sugieren que Putin está enviando un mensaje con firmeza".

* El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Zbigniew Rau, en el canal estatal de noticias TVP Info

"... Nos costaría mucho encontrar a alguien que intuya que se trata de una coincidencia. Sucede que los opositores políticos que Vladimir Putin considera una amenaza para su poder no mueren de forma natural". (Editado en español por Javier López de Lérida)