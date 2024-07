Reacciones-consejo electoral de venezuela dice que nicolás maduro ganó las elecciones

29 jul (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido el domingo con el 51,20% de los votos, anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que la oposición había atraído un apasionado apoyo y tenía ventaja en los sondeos.

Las siguientes son algunas reacciones al resultado de países americanos.

Antony blinken, secretario de estado de estados unidos

"Hemos visto el anuncio hecho hace un momento por la comisión electoral venezolana. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano".

Gabriel boric, presidente de chile, en x

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable.

Xiomara castro, presidenta de honduras, en x

Nuestra especial felicitación y saludo Democrático, Socialista y Revolucionario al Presidente @NicolasMaduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante @chavezcandanga

Miguel diaz-canel, presidente de cuba, en x

Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente @NicolasMaduro. nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de #Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista.

Javier gonzález-olaechea, canciller de perú, en x

Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. (Compilado por Vivian Sequera y Javier López de Lérida )

