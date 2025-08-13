Reacciones encontradas a despliegue de Guardia Nacional

Leon Fisher, de 52 años, dijo que cree que los jóvenes de la ciudad deberían rendir cuentas por los crímenes, como lo hizo él cuando cumplió 20 años en prisión por un delito que cometió cuando era joven.

"He estado en la cárcel. Lo hice mal", dijo Fisher. "No puedo responsabilizar a mi madre por mi error".

Fisher dijo que creía que Trump estaba tratando de intimidar a la alcaldesa Muriel Bowser porque "no pudo hacerlo" en California, refiriéndose al despliegue de Trump de la Guardia Nacional en Los Angeles, que está siendo impugnada en la corte federal.

La residente de D.C., Morgan Komlo, dijo que le preocupaba "que se cruzaran las líneas" con la Guardia Nacional. Dijo que vive en un área con alta delincuencia, pero señaló que la situación se ha vuelto "extremadamente mejor" en los últimos años con la reducción de la pandemia.

Christopher Her, un residente suburbano de Maryland que conducía un taxi en D.C. en su juventud, dijo que estaba "completamente a favor" de la presencia de la Guardia Nacional.

"Si las autoridades locales no van a asumir la responsabilidad de mantener a la gente segura, si el gobierno federal puede intervenir y ayudar, y nada permanente, sino ayudar por el momento, estoy totalmente a favor de ello", dijo.

