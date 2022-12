Reacciones-pelé, leyenda del fútbol brasileño y mundial, muere a los 82 años

29 dic (Reuters) - El legendario futbolista brasileño Pelé murió el jueves, a los 82 años, después de una larga batalla contra el cáncer.

Las siguientes son algunas reacciones a su muerte:

Neymar jr, delantero de psg y de la selección brasileña

"Antes de Pelé, el 10 era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, linda, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé cambió todo. Transformó el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y principalmente: Dio visibilidad a Brasil. El fútbol y Brasil elevaron su estatus ¡Gracias al Rey!. Se fue, pero su magia permanecerá ¡¡Pelé es ETERNO!!".

Cristiano ronaldo, en instagram

"Mi más sentido pésame para todo Brasil y en particular para la familia del señor Edson Arantes do Nascimento. Un simple 'adiós' al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar erl dolor que embarga a todo el mundo del fútbol en este momento. Una inspiración para muchos millones, un referente de ayer, de hoy, de siempre. El afecto que siempre me demostró fue recíproco en todos los momentos que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo perdurará por siempre en cada uno de nosotros, los que amamos el fútbol. Descansa en paz, Rey Pelé".

Emmanuel macron, presidente de francia

"El Juego. El Rey. La Eternidad".

Confederación brasileña de fútbol

"Pelé fue mucho más que el deportista más grande de todos los tiempos. Nuestro Rey del Fútbol fue el exponente máximo de un Brasil victorioso, vencedor y que nunca se amedrentó frente a las dificultades. Niño negro, pobre, nacido en Três Corações, Pelé nos demostró que siempre hay un nuevo camino. Le prometió a su padre una Copa del Mundo y nos entregó tres, además de marcar 95 goles en 113 partidos con la selección de Brasil. El Rey nos regaló un nuevo Brasil y solo podemos agradecerle su legado. Gracias, Pelé".

El exjugador de inglaterra gary lineker

"Pelé ha muerto. El más divino de los futbolistas y alegre de los hombres. Jugó un juego al que solo unos pocos elegidos se han acercado. Tres veces levantó el trofeo dorado más codiciado con esa hermosa camiseta amarilla. Puede que nos haya dejado pero siempre tendrá la inmortalidad futbolística. RIP Pelé".

Capitán de brasil y jugador del chelsea thiago silva, en instagram

"Descanse en paz 'REY', Dios bendiga a toda su familia".

El delantero del psg kylian mbappé, en twitter

"El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY..."

Liverpool en twitter

"Una leyenda, ícono y verdadero grande del juego que será recordado para siempre. Descansa en paz, Pelé". (Compilado por Tommy Lund en Gdansk, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters