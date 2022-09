Reacciones-políticos y funcionarios sobre la muerte de la reina isabel

8 sep (Reuters) - La reina Isabel, la monarca más longeva del Reino Unido y figura emblemática de la nación durante siete décadas, falleció a los 96 años, informó el jueves el Palacio de Buckingham.

A continuación, algunas reacciones a la noticia:

El secretario general de la onu, antonio guterres

"Como la Jefa de Estado más longeva del Reino Unido y la que más tiempo ha reinado, la Reina Isabel II era ampliamente admirada por su gracia, dignidad y dedicación en todo el mundo. Fue una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas de cambios radicales, como la descolonización de África y Asia y la evolución de la Mancomunidad Británica".

"La Reina Isabel II fue una buena amiga de las Naciones Unidas, y visitó nuestra sede en Nueva York en dos ocasiones, con más de cincuenta años de diferencia. Estaba profundamente comprometida con muchas causas benéficas y medioambientales y se dirigió de forma conmovedora a los delegados en las conversaciones sobre el clima de la COP26 en Glasgow".

"Me gustaría rendir homenaje a la Reina Isabel II por su inquebrantable dedicación de toda la vida al servicio de su pueblo. El mundo recordará durante mucho tiempo su devoción y liderazgo".

El primer ministro italiano mario draghi

"La Reina Isabel fue una protagonista de la historia mundial en los últimos setenta años. Representó al Reino Unido y a la Mancomunidad Británica con equilibrio, sabiduría, respeto a las instituciones y a la democracia. Ha sido el símbolo más querido de su país y ha cosechado respeto, afecto y simpatía en todas partes. Aseguró la estabilidad en tiempos de crisis y mantuvo vivo el valor de la tradición en una sociedad en constante y profunda evolución".

"Su espíritu de servicio, su dedicación al Reino Unido y a la Mancomunidad, la profunda dignidad con la que ha desempeñado su cargo durante tanto tiempo han sido una fuente incesante de admiración para generaciones".

El presidente de la cámara de los comunes lindsay hoyle

"Para todos nosotros, la Reina ha sido una presencia constante en nuestras vidas, tan familiar como un miembro de la familia, pero que ha ejercido una influencia tranquila y firme sobre nuestro país. La mayoría de nosotros no ha conocido un momento en el que no estuviera presente. Su muerte no es sólo una tragedia para la familia real, sino una terrible pérdida para todos nosotros".

El ex primer ministro británico john major

"Todos hemos perdido a alguien muy valioso para nosotros y, mientras lloramos, debemos estar agradecidos por haber sido bendecidos con un ejemplo de deber y liderazgo durante tantos años".

Cancillería de argentina en twitter

El Gobierno de la República Argentina expresa su pesar por su fallecimiento y acompaña al pueblo británico y a su familia en este momento de dolor.

