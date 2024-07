Reacciones tras la victoria de españa contra inglaterra en la final de la eurocopa 2024

BERLÍN, 14 jul (Reuters) - A continuación reproducimos algunas reacciones a la victoria por 2-1 de España sobre Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 disputada el domingo en Berlín:

Luis de la Fuente, seleccionador español: "No puedo estar más contento. Ver a los aficionados, ver a los jugadores. Un verdadero equipo, campeones de Europa. Dije que estaba orgulloso y hoy lo estoy aún más. Confirma lo que somos. Para mí, son los mejores del mundo y hoy confirmo esa definición".

Nico Williams, autor del primer gol de España: "Estoy eufórico. Muy contento por toda esta gente, es la mejor, por nuestros padres, por la afición, que nos han apoyado. Hemos sufrido mucho. Ellos tienen jugadores que pueden marcar la diferencia. Hemos sabido contrarrestar sus armas y nos hemos llevado (el torneo)".

Mikel Oyarzabal, autor del segundo gol de España: "He hecho mi trabajo, he hecho lo que me tocaba en cada momento, he intentado ayudar, y he tenido la suerte de dar la victoria (...) Me ha tocado a mi, pero es cosa de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia, todo el mundo vale por igual y es increíble".

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra: "Hemos competido hasta el final de la final. Creo que hoy no hemos mantenido la posesión del balón lo suficientemente bien... Te presionan muy bien y tienes que salir de esa presión, y no fuimos capaces de hacerlo, y al final eso significó que ellos tuvieron más control del juego. Ha sido el mejor equipo del torneo y (...) ha merecido ganar".

Harry Kane, capitán de Inglaterra: "Perder en una final no puede ser más duro. Lo hicimos muy bien para volver al partido, para llegar al 1-1. Podríamos haber aprovechado ese impulso para seguir adelante. No supimos conservar el balón y nos castigaron por ello. Es lo más doloroso que puede haber en un partido de fútbol".

Delantero español Lamine Yamal: "Muy contento, es un sueño, estoy con muchas ganas de volver a España y celebrarlo con la afición. Es el mejor regalo. (Con el empate) se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, pero este equipo no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos y acabamos remontando".

Defensa español Marc Cucurella: "Nadie daba un duro por nosotros, nosotros callados y al final hemos ganado la Eurocopa. Hemos demostrado que sabemos jugar pero también sufrir. Hemos sufrido como una familia. Al llegar, éramos un grupo de jugadores. Ahora somos una familia."

Rey Carlos de Inglaterra: "Todos los que hayan participado en actividades deportivas a cualquier nivel sabrán lo desesperante que puede ser un resultado así cuando el premio estaba tan cerca, y se unirán a mí para enviar nuestras más sinceras condolencias, incluso cuando felicitamos a España."

Rodri, centrocampista de España: "Seguramente este es el mejor día de mi carrera. Hemos construido una familia, hemos sido campeones de Europa con lo difícil que es. Ahora somos la selección más laureada de Eurocopas. Es increíble que hemos puesto ahí a esta generación".

El delantero español Álvaro Morata: "Quiero agradecer a toda la gente que ha creído en nosotros, que nos ha apoyado. Lo hemos sentido en todo momento. Hemos visto cómo España creía en nosotros a más no poder y estoy orgulloso de esta selección y todo lo que viene en el futuro. Tenemos muchos 'cracks'". (Reporte de Andrew Cawthorne, Charlie Devereux, Philip O'Connor, edición de Ed Osmond; editado en español por Tomás Cobos)

