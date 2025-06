Reactor de agua pesada atacado por Israel en Irán formaba parte del acuerdo nuclear de Teherán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Gran parte de la atención al programa nuclear de Irán se ha centrado en el enriquecimiento de uranio, pero los expertos también vigilan de cerca el reactor de agua pesada de Arak en la República Islámica.

Esto se debe a que la instalación, ubicada a unos 250 kilómetros (155 millas) al suroeste de Teherán, podría producir plutonio, que puede ser utilizado para fabricar una bomba atómica.

Israel abordó precisamente esa preocupación cuando lanzó ataques aéreos el jueves contra el reactor, tras su ofensiva contra otros sitios nucleares iraníes, entre ellos, la instalación de enriquecimiento de Nantanz, talleres de centrifugado cerca de Teherán y laboratorios en Isfahan. Irán reconoció los ataques, diciendo que al menos dos proyectiles impactaron en el complejo, sin dar detalles específicos sobre los daños.

El reactor nunca estuvo en funcionamiento, no tenía combustible de uranio y no hubo liberación nuclear por el ataque. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, ha advertido repetidamente que tales sitios, ya sea en Irán o en Ucrania, no deberían ser objetivos militares.

Arak surgió del antiguo programa nuclear militar de Irán

Después de la devastadora guerra con Irak en la década de 1980, Irán comenzó un programa militar secreto para tratar de construir un arma nuclear y se acercó a cuatro naciones para comprar un reactor moderado por agua pesada. Tras ser rechazado, decidió construir el suyo propio.

El agua pesada es agua en la que el hidrógeno es reemplazado por deuterio y se utiliza como refrigerante para los reactores de agua pesada.

Dichos reactores pueden ser utilizados con fines científicos, pero el plutonio es un subproducto del proceso. Antes de que se generalizara la tecnología de centrifugado que enriquece el uranio a niveles lo suficientemente altos para su uso en armas, muchos estados usaban reactores de agua pesada para construir bombas alimentadas con plutonio.

India y Pakistán, que cuentan con armas nucleares, tienen reactores de agua pesada, al igual que Israel, que nunca ha reconocido tener armas atómicas, pero muchas personas piensan que las posee.

Aunque Irán finalmente adoptó las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio como el principal impulsor de su programa, construyó el reactor, que nunca entró en funcionamiento.

Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es para fines pacíficos. Sin embargo, también había enriquecido uranio hasta un 60%, a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%.

La República Islámica era el único estado no poseedor de armas nucleares que enriquecía a ese nivel. Arak fue parte del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales En su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, Irán pactó rediseñar la instalación para aliviar las preocupaciones de proliferación nuclear. Eso incluyó verter concreto en una parte de ella, aunque el trabajo general nunca se completó. El reactor de Arak se convirtió en un punto de controversia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retirara del acuerdo nuclear en 2018. Ali Akbar Salehi, un alto funcionario nuclear de Irán, afirmó en la televisión estatal iraní en 2019 que Teherán compró piezas adicionales para reemplazar la parte del reactor en la que los funcionarios vertieron concreto. Debido a las restricciones que Irán ha impuesto a los inspectores, la AIEA dijo que perdió la “continuidad del conocimiento” sobre la producción de agua pesada de Irán, lo que significa que no pudo verificar plenamente la producción y el stock de Teherán. El ataque israelí pudo haber dañado gravemente el reactor inerte La mañana del jueves, Israel realizó un ataque aéreo contra el reactor. Las imágenes en blanco y negro de la ofensiva muestran una bomba cayendo sobre su cúpula y levantando una enorme columna de fuego y humo. El organismo de control nuclear de la ONU señaló que, dado que no estaba en operación ni contenía material nuclear, no había peligro para el público después del ataque por ningún “efecto radiológico”. La AIEA dijo que no tenía información sobre si la instalación cercana donde se produce agua pesada había sido alcanzada. El ejército de Israel dijo que sus aviones de combate iban dirigidos a la instalación de Arak y su sello del núcleo del reactor para evitar que se utilizara para producir plutonio. “El ataque fue dirigido al componente destinado a la producción de plutonio, con el fin de evitar que el reactor fuera restaurado y utilizado para el desarrollo de armas nucleares”, dijeron los israelíes. ___ The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Outrider Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.