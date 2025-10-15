Real Academia de Ciencias Morales y Políticas apoya a Muñoz Machado frente al Cervantes: "Críticas injustificadas"

AREQUIPA (PERÚ), 15 Oct. 2025 (Europa Press), que se está celebrando hasta este viernes en la ciudad andina. Aunque tanto García Montero como Muñoz Machado reiteraron que las "diferencias, que son muchas" -según el director del Cervantes- las resolverán fuera del marco del CILE, sí mostraron la tensión que existe entre ambos. Muñoz Machado aseguró que había llegado a Arequipa a "celebrar un congreso" y que no se referiría a los "accidentes periféricos" que sucedieron la semana pasada, pero García Montero terminó asegurando que ya habría tiempo de hablar, no sobre el actual director de la RAE, si no sobre su sucesor, "que tiene mucho que ver con el comunicado que hizo la academia el otro día". "Ni idea", respondía Muñoz Machado. La fecha de finalización del segundo mandato de Muñoz Machado al frente de la RAE terminaría en 2026, cuatro años después de que fuese reelegido. Por su parte, fuentes de la RAE aseguran a Europa Press que ven el "ataque" de García Montero al director de la RAE como una "cuestión personal e inexplicable" del primero.