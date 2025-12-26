Real brasileño cae y peso colombiano sube en medio de jornada de baja liquidez

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 26 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el viernes al cierre de una semana marcada por la baja liquidez ante el festivo de Navidad, con el real brasileño cayendo con la mira puesta ya en las elecciones presidenciales del 2026 y el peso colombiano avanzando a máximos desde junio del 2021.

* El dólar, medido por la canasta que lo compara con seis monedas pares ganaba un leve 0,1%, en medio de la falta de catalizadores económicos a fin de año, pero ha cedido contra las monedas de la región este año en medio de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y con expectativas de nuevas rebajas el próximo año.

* El real brasileño perdía de camino al cierre un 0,43%, a 5,5436 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa revertía leves bajas y subía un ligero 0,06% a 160.549 puntos, luego de que el expresidente Jair Bolsonaro confirmó su respaldo a la candidatura de su hijo Flávio para la carrera presidencial del 2026.

* El apoyo reduce las probabilidades de que el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, visto como más cercano a los mercados y que podría tener más probabilidades de vencer al mandatario Luis Inácio Lula da Silva, se presente a la carrera presidencial.

* En la sesión, el Banco Central de Brasil vendió US$2.000 millones en dos subastas con compromiso de recompra para entregar liquidez al mercado.

* El peso mexicano subía un 0,05%, a 17,9009 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, bajaba un 0,09% a 65.559,82 puntos, tras haber marcado más temprano un máximo histórico.

* "Es probable que el tipo de cambio se mueva en rangos estrechos, con operaciones mayoritariamente técnicas y flujos tácticos de corto plazo más que por fundamentos nuevos", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* El peso chileno cerró la sesión con avance del 0,14%, en 903,90/904,20 unidades por dólar, su mayor nivel de cierre desde principios de octubre de 2024, impulsado por la fortaleza que han mostrado en las últimas sesiones los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 0,92%, hasta un máximo histórico de 10.482,33 puntos.

* El peso colombiano escaló un 1,42% a 3.685,10 unidades por dólar, su nivel más fuerte de los últimos cuatro años y medio, ante la oferta de dólares del Gobierno tras una operación de manejo de deuda pública interna por casi US$6.000 millones que realizó el pasado viernes; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, ganaba un 0,13% a 2.084,02 puntos.

* El peso mayorista argentino cedió un 0,14%, a 1.453 unidades por dólar. Mientras, el índice accionario líder S&P Merval, que el viernes pasado marcó un máximo intradía, revertía alzas previas y caía por la tarde un 0,74%.

* En Perú, no operó el mercado de cambios por un asueto público. (Reporte de Manuel Farías; reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por Javier López de Lérida)