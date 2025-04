Real Madrid aguanta el pulso al Barça pese a la roja de Mabppé

El Real Madrid se impuso este domingo por 1-0 al Alavés (17º) en Vitoria, en la 31ª jornada de LaLiga, pese a la expulsión del francés Kylian Mbappé en la primera parte, y se vuelve a colocar a cuatro puntos del líder Barcelona, que ganó el sábado por el mismo resultado al Leganés.

El equipo blancó vio peligrar la victoria al jugar desde el minuto 39 en inferioridad por la expulsión de Mbappé, que vio la amonestación por una dura entrada a Antonio Blanco.

Se trata de la primera roja directa del jugador desde que aterrizó en la capital española el verano pasado procedente del París Saint Germain.

El solitario tanto del francés Eduardo Camavinga cinco minutos antes (34) sirvió de bálsamo antes de la vuelta frente al Arsenal en la ida de cuartos de Liga de Campeones, después de perder el martes por 3-0 en Londres.

El duelo europeo obligó a Carlo Ancelotti a hacer rotaciones y dos de las estrellas blancas, el brasileño Vinicius y el inglés Jude Bellingham comenzaron en el banquillo.

- Vini y Bellingham suplentes -

Arda Güler, una de las novedades del once inicial, gozó de la primera ocasión clara en el minuto 9. Tras un pase del alemán Antonio Rudiger, el turco se quedó corto para llegar al balón que despejó el arquero ecuatoguineano Jesús Owono; sin embargo, el centrocampista madridista cayó al suelo tras el choque; lance que el colegiado Soto Grado interpretó que no hubo nada en esa acción.

En ese instante, los de Carlo Ancelotti, que no pudo estar en el banquillo por sanción, mostraron su dominio de posesión y marcaron mediante Raúl Asencio, que remató de cabeza para adelantar a su equipo.

Pero, el árbitro determinó que Rudiger derribó al portero vitoriano tras revisión del VAR y anuló el gol del canterano.

Los alaveses empezaron a acercarse a la portería defendida por el belga Thibaut Courtois metiendo a la zaga merengue dentro del área. El atacante Kike García desperdició una buena oportunidad, pero su disparo se marchó fuera por poco cuando estaba dentro del área.

Sin embargo, Camavinga se sacó de la manga un zurdazo potente desde la media luna que rompió la igualada del marcador, apenas unos minutos antes de la expulsión de Mbappé, la primera que sufre en España.

El Alavés no supo aprovechar la superioridad que se equilibró con la roja a Manu Sánchez (70) por una fuerte entrada con los tacos sobre el muslo del brasileño Vinicius. El colegiado también se apoyó en el VAR para rectificar su decisión de amonestarlo con la amarilla.

- "No es un chico violento" -

Ya, en el último tramo, Bellingham y Vinicius dispusieron de sendas ocasiones para ampliar la ventaja, pero ambos jugadores perdonaron lo que habría supuesto la sentencia.

La buena noticia para el Real Madrid fue la vuelta de Dani Ceballos a los terrenos de juego tras mes y medio lesionado.

Davide Ancelotti, segundo entrenador del Real Madrid que se estrenó como primero por la sanción de su padre, declaró en rueda de prensa que la victoria impulsa a sus futbolistas de cara a la vuelta de Champions el miércoles frente al Arsenal.

"Claramente nos da confianza la victoria, sabíamos que no iba a ser fácil y lo que ha pasado en el partido no lo ha puesto fácil", señaló en alusión a la expulsión de Mbappé.

"No he hablado con él después del partido, no es un chico violento y ha pedido perdón, es consciente del error que ha hecho, es claramente roja y las consecuencias la ha pagado; no lo estoy justificando pero ha pasado después de recibir varias faltas seguidas", prosiguió el técnico, después de reconocer que ha estado nervioso durante su debut pero que también ha disfrutado.

En otro partido de la jornada, Osasuna venció al Girona por 2-1 en Pamplona gracias a los tantos del croata Ante Budimir (39) y Pablo Ibáñez (80). Los gerundenses recortaron mediante el colombiano Yáser Asprilla (90+7).

