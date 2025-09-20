Real Madrid alarga su pleno liguero con victoria 2-0 ante el Espanyol

El Real Madrid sigue invicto en LaLiga tras imponerse este sábado al Espanyol por 2-0, en el Santiago Bernabéu, en la 5ª jornada, y saca ahora cinco puntos de manera provisional al FC Barcelona, que jugará el domingo ante el Getafe.

Un latigazo del central brasileño Éder Militao (22) abrió el marcador, ventaja que amplió con otro zarpazo el francés Kylian Mbappé (47), que alarga su idilio con el gol al lograr el quinto desde el inicio del campeonato (más otros dos en Champions).

El cuadro blanco acaba así otra semana pletórica, tras ganar al Olympique de Marsella (2-1) el martes en la capital española en su estreno en la Liga de Campeones, mientras que los periquitos, que sufrieron su primera derrota del curso, quedan terceros con diez puntos, a la espera de lo que hagan el resto de equipos de la zona alta.

El planteamiento del Espanyol fue simple pero efectivo en un primer tramo: mantener las líneas juntas para aguantar atrás y salir al contragolpe, dando algún que otro susto en la portería defendida por el belga Thibaut Courtois.

De esta manera, cedió el esférico al Real Madrid, que llegó a disfrutar incluso un 70% de la posesión, aunque sin crear ocasiones de peligro.

Ese plan del Espanyol acabó haciendo aguas por el portero. El serbio Marko Dmitrović pudo hacer algo más en los dos goles blancos. Llegó a tocar el esférico en el primero, un obús de Militao que entró casi por la escuadra.

Vuelta de Bellingham

Ya en la segunda parte, el equipo de Xabi Alonso despejó cualquier atisbo de sorpresa.

En una galopada de Vinícius por la banda izquierda, el brasileño asistió a Mbappé, que clavó un disparo sin oposición desde fuera del área que Dmitrović sólo pudo perseguir con la mirada.

Con dos goles en contra, el Espanyol se desvaneció ante el poderío merengue, que incluso pudo haber ganado más ampliamente, pero un remate de Vinícius, que volvió a ser titular tras la suplencia contra el Marsella, se estrelló en la madera.

Con la victoria en el bolsillo, Alonso dio entrada al inglés Jude Bellingham (89), que jugó por primera vez esta temporada tras operarse del hombro en verano.

"Mejor no se puede hacer. Lo bueno es que cada vez encontramos mejor la manera de jugar que quiere el míster, estamos adquiriendo mejor los conceptos. Y encima, los resultados acompañan. Así que idílico", afirmó Dani Carvajal al término del encuentro a Movistar+.

"Contentos, el equipo hizo un partido completo, sufrimos bastante poco en defensa. Sabíamos que ellos llevaban 10 puntos de 12 en este arranque, como que son ordenados e intensos (...) Nos vamos líderes, seguimos ahí arriba; objetivo cumplido", recalcó el lateral español.

En otro partido disputado este sábado, el Levante (12º) arrolló al colista Girona por 4-0 en Montilivi.

rsc/iga/mcd