Real Madrid arranca LaLiga con victoria gracias a un gol de Mbappé

Kylian Mbappé fue protagonista este martes con el Real Madrid al provocar y convertir un penal para dar el primer triunfo por 1-0 a Xabi Alonso en su debut como técnico en LaLiga ante Osasuna en el Bernabéu.

El astro francés cayó al suelo dentro del área tras ser barrido con la pierna derecha del defensa Juan Cruz, después de que el nuevo número 10 de la Casa Blanca hubiera recortado al jugador.

Mbappé, que será el encargado de lanzar desde los once metros según reveló Alonso, engañó por completo al cancerbero Sergio Herrera al enviar raso por el lado contrario el balón en el 51.

De esta manera, la escuadra madridista logró adelantarse en un partido en el que los blancos dominaron la posesión de forma clara en la primera mitad, mientras que los navarros, muy bien plantados en la zaga, impedían que generaran peligro.

Sólo unos disparos de los defensas Dean Huijsen (18) y Militao (26) pusieron en aprietos al arquero rojillo.

Tras el gol de Mbappé, el conjunto merengue se echó hacia delante, pero sin fortuna de cara a la portería.

Debut estelar de Mastantuono

Alonso hizo en el 68 el primer cambio dando entrada a Franco Mastantuono por Brahim Díaz. Al filo del término del choque, el argentino estrelló un zurdazo escorado en el cuerpo de Herrera.

El exdelantero del River Plate, que había escuchado instantes antes cómo la grada cantaba su nombre, es el tercer jugador extranjero más joven en debutar con la elástica madridista, con 18 años y 5 días, por detrás del noruego Martin Odegaard en 2015 (16 años y 157 días) y el camerunés Samuel Eto’o en 1998 (17 años y 270 días), según la empresa de estadística OPTA.

El croata Ante Budimir tuvo el empate en el 84 tras cabecear a bocajarro, pero la pelota se marchó desviada.

También saltó al campo el lateral derecho Dani Carvajal, que volvió a la competición tras su grave lesión de rodilla la pasada temporada.

"Empezar con buen pie es clave en Liga. Sabemos de la poca preparación, el equipo ha ido de más a menos. Nos ha faltado algo de fondo, mantener un ritmo alto. Pero apenas hemos sufrido, ha sido un partido completo", afirmó Carvajal al canal DAZN.

Con este triunfo, el Real Madrid se coloca octavo con tres puntos, los mismos que el FC Barcelona, líder de la competición al término de la primera jornada por la diferencia de goles a favor (+3).

En su segunda campaña, Mbappé tiene como misión superar el alto listón que se marcó así mismo la pasada temporada, en la que anotó 44 goles en total, 31 de ellos en la competición doméstica y siete en Champions.