Real Madrid arrolla 6-1 al Mónaco en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé, con un doblete, y Vinícius Jr, con un gol y dos asistencias, fueron los líderes del Real Madrid en la victoria 6-1 ante el Mónaco, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, donde los españoles se acercan a octavos de final.

Con 15 puntos, el equipo merengue sube provisionalmente al segundo puesto de la clasificación de 36 equipos y dependerá de sí mismo el miércoles de la próxima semana, en Lisboa ante el Benfica en la octava y última jornada, para asegurar el pase a la siguiente ronda de forma directa, sin tener que pasar por el play-off de repesca.

Mbappé firmó los dos primeros tantos del Real Madrid (4', 26'), antes de una segunda mitad en la que Franco Mastantuono (51'), un tanto en contra de Tilo Kehrer (55'), Vinícius Jr (63') y Jude Bellingham (80') completaron la goleada, en la que el Mónaco solo pudo firmar el tanto del honor ya en el 72, por medio de Jordan Teze.