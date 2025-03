Real Madrid-Atlético disputan prórroga en la Champions. Arsenal, Villa y Dortmund avanzan

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid anotó en los primeros 30 segundos, Vinicius Júnior falló un penal para el Real Madrid a los 70 minutos y los acérrimos rivales de la capital de España se fueron el miércoles a una prórroga en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Arsenal, Aston Villa y Borussia Dortmund avanzaron a los cuartos de final, que se completarán cuando se decida el derbi madrileño.

El Atlético se impuso 1-0 al cabo de los 90 minutos en su Estadio Metropolitano para emparejar el marcador global luego que el Madrid ganó 2-1 en la ida la semana pasada.

Vinicius Júnior mandó su penal a las nubes cuando podría haber llevado al campeón defensor a los cuartos de final.

Kylian Mbappé provocó la falta del penalti cuando fue derribado por Clement Lenglet, su ex compañero en la selección de Francia.

El Atlético tomó la delantera con su primer ataque cuando el mediocampista inglés Conor Gallagher aprovechó desde cerca tras un centro del argentino Rodrigo De Paul.

El ganador jugará a continuación contra Arsenal, que descansó a algunos titulares en un empate 2-2 con el PSV Eindhoven, imponiéndose 9-3 en el global.

Aston Villa tampoco se estresó en casa para asegurar que Inglaterra tenga dos equipos en los cuartos de final, una noche después de que Liverpool, el líder de la Liga Premier, fuera derrotado por penales en Anfield por el Paris Saint-Germain.

El Villa superó 3-0 al Club Brujas, que jugó con diez hombres desde los 17 minutos, tras una victoria 3-1 en Bélgica la semana pasada. El defensor Kyriani Sabbe fue expulsado por derribar a Marcus Rashford cuando se escapaba en soledad al arco.

El suplente Marco Asensio, cedido al Villa por el PSG, anotó dos veces en la segunda mitad para asegurar que su club temporal se enfrente al club dueño de su pase en cuartos.

A primera hora, el Dortmund le dio la vuelta al marcador para vencer al Lille de Francia. Los subcampeones de la pasada edición se clasificaron con un triunfo 3-2 en el marcador global tras empatar 1-1 en la ida en Alemania.

El gol decisivo a Maximilian Beier a los 65 minutos cayó poco después de que su compañero Emre Can igualó con desde el punto de penal. Can convirtió a los 54 luego que Thomas Meunier, un ex del Dortmund, derribó a Serhou Guirassy dentro del área.

Lille, que nunca ha alcanzado los cuartos de final en el torneo, se adelantó en el quinto minuto cuando el remate del delantero canadiense Jonathan David se coló entre las piernas del portero Gregor Kobel.

