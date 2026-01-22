Real Madrid bate récord de ingresos y es el único club milmillonario

Con un récord de 1.161 millones de euros (US$1.360 millones) de ingresos generados durante la temporada 2024-2025, el Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación de la "Football Money League" publicada el jueves por la consultora Deloitte, siendo el único club que supera los mil millones de euros de ingresos

El FC Barcelona, sexto el año anterior, vuelve al podio (2º) por primera vez desde la temporada 2019-2020 con 974 millones de euros (US$1.140 millones), y el Bayern de Múnich es tercero con más de 860 millones de euros (US$1.007 millones)

Al pie del podio se ha quedado el París SG, que retrocede un puesto con respecto al año pasado, con 837 millones de euros (US$980 millones)

Por primera vez desde 2020-2021, el PSG es el único club francés en el Top 20 de esta clasificación (el año pasado figuraban Marsella y Lyon), en particular debido a la crisis de los derechos de televisión en Francia

El Liverpool es por primera vez el club inglés con los ingresos más elevados (836 millones de euros; US$979 millones) y salta del octavo al quinto puesto

En 2026, los 20 clubes punteros de la "Football Money League" declararon unos ingresos acumulados de 12.400 millones de euros (US$14.520 millones), un récord y un aumento del 11% respecto a la temporada 2023-2024

El estudio de Deloitte se basa en tres fuentes de ingresos para establecer su ranking: taquilla, derechos de televisión e ingresos comerciales

Por tercer año consecutivo, son los ingresos comerciales los que representan la mayor parte de la facturación de los clubes (5.300 millones de euros, es decir, el 43% del total)

- Mundial de Clubes dispara los derechos de TV -

Los ingresos por derechos de televisión, por su parte, registran un fuerte aumento, del 10%, y representan el 38% del total de ingresos

Este incremento, explica Deloitte, se debe en particular a los derechos de televisión del Mundial de Clubes ampliado a 32 equipos, cuya primera edición se celebró a mediados de 2025 en Estados Unidos

Los clubes que participaron en este Mundial registran un aumento del 17% en sus ingresos vinculados a los derechos de televisión

En el fútbol femenino, los 15 clubes con más ingresos generan por primera vez un total de más de 150 millones de euros (158 millones; US$185 millones)

La clasificación está dominada por el Arsenal, campeón de la Liga de Campeones europea (25,6 millones de euros), con un aumento de los ingresos del 43% respecto a la temporada anterior, por delante del Chelsea (25,4 millones de euros) y del Barcelona (22 millones de euros)