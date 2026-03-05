Real Madrid busca cortar mala racha antes de revancha ante Man City

BARCELONA (AP) — Tras derrotas consecutivas, el Real Madrid intentará volver a la senda del triunfo en La Liga española antes de enfrentarse a su nuevo némesis europeo.

El Madrid viene de sucumbir en jornadas sucesivas en el torneo doméstico: 2-1 de visita a Osasuna y luego 1-0 contra Getafe en su propio estadio Santiago Bernabéu.

La mala racha desalojó a los merengues de la cima de la liga y ahora se encuentran puntos del líder Barcelona.

Golpeados por lesiones y suspensiones, el Madrid buscará salir del mal momento con una visita el viernes al Celta de Vigo, un equipo que marcha sexto en la liga.

“En un equipo como el Real Madrid, la derrota siempre es difícil de digerir por las expectativas y las exigencias, pero ahora mismo lo único en lo que estamos pensando es en el partido de mañana”, comentó el jueves el técnico madridista Álvaro Arbeloa. “Eso es lo único que nos preocupa”.

“Yo no entiendo el Real Madrid de otra forma” añadió. “Siempre seguir luchando, es lo que vamos a hacer. Entiendo que después de dos derrotas como las que hemos sufrido el ambiente no sea el más positivo, pero dentro del vestuario somos muy, muy conscientes de que queda muchísima liga”.

Después del partido ante Celta, el equipo de Arbeloa podrá centrarse por completo en su encuentro en casa contra el Manchester City para iniciar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana.

El Madrid-Man City se ha convertido en un clásico europeo. Se han medido en las rondas de eliminación directa durante los cuatro años anteriores. El gigante español salió victorios las últimas dos veces contra el equipo de Pep Guardiola. Pero el City venció al Madrid en diciembre pasado por 2-1 en el Bernabéu durante la fase de liga.

Partidos clave

Celta es un complejo rival para el Madrid. El conjunto logró una sorprendente victoria 2-0 en la capital esta temporada. Y se presentará inmerso en una racha de cuatro victoria entre La Liga y la Liga Europa.

El Barcelona también tiene una salida difícil cuando visite al Athletic Bilbao el sábado. Ambos equipos fueron eliminados esta semana en las semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona quedó fuera a manos del Atlético de Madrid, mientras que el Athletic perdió ante la Real Sociedad, su clásico rival vasco.

La próxima semana, el Barcelona visita a Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Jugadores a seguir

El mediocentro de contención Marc Bernal pasó la mayor parte de la temporada pasada lesionado, pero asoma para convertirse en la más reciente joya surgida de la academia del Barcelona. Bernal, de 18 años, anotó dos goles en la victoria 3-0 sobre el Atlético el martes, que no fue suficiente para remontar la derrota 4-0 del partido de ida en su semifinal de Copa.

Bajas

El Madrid echará de menos a Kylian Mbappé, el máximo goleador de la Liga, debido a un esguince en la rodilla izquierda. Jude Bellingham está descartado por una lesión en el muslo izquierdo. Y Rodrygo se perderá el resto de la temporada tras una rotura del ligamento cruzado anterior.

“Hablo con él todos los días”, señaló Arbeloa sobre Mbappé. “Cada día va mejor... es un proceso en el que vamos a ir viendo sus sensaciones día a día”.

El delantero azulgrana Robert Lewandowski se perdió la derrota ante el Atlético debido a una fractura ósea en el rostro.

