Real Madrid cae ante un equipo de segunda en la Copa del Rey en el debut de Arbeloa

El Real Madrid cayó eliminado este miércoles en octavos de final de la Copa del Rey al perder por 3-2 sobre la bocina ante el Albacete, de segunda división, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico blanco tras el despido de Xabi Alonso el lunes.

Gonzalo García había igualado para el Real Madrid en el 90+1, pero el local Jefté Betancor dio el triunfo al equipo manchego en el 90+4, desatando la fiesta en el estadio Carlos Belmonte.

Antes de ese emocionante desenlace, el Albacete se había puesto por delante ya en dos ocasiones, con tantos de Javi Villar (42') y del propio Jefté Betancor (82'), mientras que para el Real Madrid había igualado provisionalmente antes del descanso el argentino Franco Mastantuono (45+3').