Real Madrid cerca de ir a juicio por contaminación acústica del Bernabéu

La justicia española abrió la vía a un posible proceso penal contra Real Madrid por la contaminación acústica generada durante los conciertos organizados en el estadio Santiago Bernabéu en 2024, según un documento judicial consultado por AFP este jueves.

En un auto con fecha del 15 de enero, la juez de instrucción encargada del caso estima que "los hechos denunciados podrían ser constitutivos de infracción penal", tras la denuncia de una asociación vecinal perjudicada por el ruido del recinto.

La magistrada afirma que todos los conciertos organizados entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024, entre ellos el de la estrella estadounidense Taylor Swift, "superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal".

La sociedad Real Madrid Estadio, que explota el estadio madridista, es objeto del procedimiento. Su administrador es José Ángel Sánchez, mano derecha del presidente del club Florentino Pérez.

Aunque los conciertos fueron organizados por promotores externos, es esta entidad la que es considerada responsable última de la contaminación sonora.

El club merengue está acusado también de haber puesto a disposición su estadio siendo consciente que el aislamiento acústico no era suficiente y podría causar potenciales daños a la salud y a la calidad de vida de los vecinos.

El Bernabéu, uno de los mayores estadios de Europa con capacidad para 84.000 personas, se halla en pleno corazón del distrito de Chamartín, y está rodeado de numerosos edificios de viviendas.

El club renovó su estadio por un coste estimado en más de US$1.700 millones, con el objetivo de aumentar los ingresos por organización de eventos y conciertos.

Desde septiembre de 2024, los numerosos conciertos previstos inicialmente en el Santiago Bernabéu tienen lugar sin embargo en el recinto del equipo rival, el Wanda de Atlético de Madrid.