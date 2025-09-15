Real Madrid de Alonso arranca la Champions con la misión de recuperar el trono

El Real Madrid, rey de Europa con 15 títulos, arrancará el martes la Champions contra el Marsella, con la misión de reconquistar el trono con un nuevo técnico al frente y un plantel renovado.

El conjunto blanco se reforzó este verano con varias incorporaciones por un coste de alrededor de 170 millones de euros (200 millones de dólares), además de fichar a Xabi Alonso como relevo del veterano Carlo Ancelotti.

La eliminación de los cuartos de final la temporada pasada por el Arsenal (5-1 en el cómputo global) en abril evidenció las deficiencias del equipo sobre todo a nivel táctico.

Con un equipo muy desequilibrado por la insistencia de Ancelotti de alinear regularmente al 'cuarteto fantástico' con Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, la defensa madridista hizo aguas.

Ancelotti no pudo encontrar la estrategia adecuada para proteger al equipo a pesar que Mbappé alcanzó su mejor estado de forma en la segunda mitad de la campaña.

Defensa reforzada

El Real Madrid sufrió seis derrotas en la competición europea, entre ellas contra el Liverpool, Atlético y AC Milán, terminando la temporada sin un trofeo importante y viendo a su acérrimo rival, el Barcelona, levantar el triplete doméstico: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Mbappé comenzó este curso de manera espectacular con cuatro goles en cuatro partidos ligueros, pero los hinchas merengues están igual de impresionados por la solidez defensiva que Alonso ha instaurado hasta ahora.

El Real Madrid ha dejado la portería a cero dos veces y sobrevivió jugando una hora con 10 hombres contra la Real Sociedad el sábado para ganar y mantener su pleno de victorias en el campeonato español.

"La valoración, jugando tanto tiempo con uno menos, es que hemos tenido fases buenas, fases en las que hemos sabido sufrir un poco más y que hemos sabido corregir", afirmó el sábado Alonso.

"La gente ha sido generosa y ha sabido sufrir en beneficio del equipo", prosiguió complacido con el arduo trabajo colectivo de su equipo, que no siempre fue evidente la temporada pasada.

A diferencia de Ancelotti, Alonso ya ha mostrado flexibilidad, tanto en su enfoque como a la hora de alinear a sus jugadores.

El extremo Vinicius Júnior salió desde el banquillo ante el Real Oviedo y fue cambiado pronto frente a la Real Sociedad.

Con el formato ampliado de Champions, con ocho partidos de grupo, Alonso sugirió que rotará a sus jugadores las próximas semanas.

"Vamos a necesitar a todos. Afrontamos un periodo con muchos partidos", dijo el preparador vasco.

"Ojalá no haya lesiones y que todos sean partícipes es importante para ser competitivos y constantes en el rendimiento", aseveró.

Legado de Ancelotti y Zidane

Alonso tiene un gran desafío que asumir en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti consiguió ganar la Liga de Campeones tres veces con el club, igualando las tres conquistas de Zinedine Zidane, todas en las últimas 12 temporadas.

Apodado 'Míster Champions', Ancelotti tiene un récord de cinco trofeos en esta competición como entrenador.

En cambio, Alonso terminó como subcampeón de la final de la Europa League con el Bayer Leverkusen en 2024 y está al comienzo de su carrera como técnico.

El español, que jugó como centrocampista en el Liverpool y el Real Madrid, conquistó una Champions con ambos clubes como jugador.

Sumar esos títulos como entrenador es clave para conservar su puesto en el Real Madrid, que valora la Liga de Campeones por encima de todos los demás trofeos.

Para ello, los fichajes de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras y la recuperación de Dani Carvajal y Militao, lesionados ambos en la rodilla el curso pasado, han fortalecido la zaga del equipo, mientras que la joven promesa Franco Mastantuono aporta ingenio en el ataque.

Bellingham, que se está recuperando de una operación en el hombro, añadirá aún más opciones para Alonso cuando regrese las próximas semanas.

Con Mbappé en estado de gracia y el equipo mostrando signos positivos al inicio de la temporada, los aficionados blancos vuelven a soñar con alzarse con el título más deseado de Europa.

