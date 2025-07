Real Madrid de Xabi Alonso se cae de su nube

El Real Madrid estaba sobre una nube de ilusión desde que se puso a las órdenes de Xabi Alonso, hasta que se cruzó el miércoles con el París Saint-Germain, que le dio un baño de realidad con una goleada (4-0) en las semifinales del Mundial de Clubes.

La derrota ante los pupilos de Luis Enrique, vigentes campeones de Europa, bajó al equipo al mundo terrenal y puso a varios futbolistas en el punto de mira de las críticas.

Con la llegada de los defensas Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, que se perdieron el choque por cumplimiento de sanción y molestias físicas, respectivamente, parecía entrar una bocanada de aire fresco impulsada por el nuevo enfoque futbolístico que predica Alonso.

Pero el estilo de juego ante el PSG recordó al de su predecesor, Carlo Ancelotti, emergiendo de nuevo los fantasmas del pasado. Al equipo le faltó concentración y actitud.

El primer examen serio rebajó las expectativas tras los brotes verdes vistos en Estados Unidos como la solidez de las dos recientes incorporaciones y la irrupción de Gonzalo García, quien se convirtió en el goleador y sensación del cuadro merengue en esta competición.

Frente al PSG, el tolosarra mantuvo a Gonzalo en el once, con el francés Kylian Mbppé por la banda izquierda y al brasileño Vinicius por la derecha, mientras que colocó al uruguayo Fede Valverde como lateral derecho para cubrir la baja de Alexander-Arnold.

- Señalados -

El duelo se presentaba de alto voltaje después de que el Real Madrid ofreciera una buena impresión en sus victorias ante la Juventus y el Borussia Dortmund, pero el París SG acabó pasándoles por encima.

En los primeros diez minutos, los de Alonso ya caían por 2-0. El primer señalado fue Raúl Asencio, a quien no se le ha visto una buena versión durante el Mundial. Frente al Pachuca, el canterano fue expulsado y, ante el PSG, un fallo al controlar su balón generó el primer tanto parisino.

A las desgracias, también se sumó el alemán Antonio Rüdiger con otro error que permitió el segundo tanto. No logró golpear bien un balón que Dembelé le arrebató para marcar con remate preciso imparable.

"Condiciona empezar con 2-0. Queríamos hacer un partido trabajado y después de eso lo afrontas de otra manera. Más que la distancia entre ambos equipos es el margen que tenemos para mejorar", explicó Alonso en rueda de prensa posterior.

La delantera también tuvo un día aciago. Jude Bellingham sigue sin encontrar su juego que desplegó en su primera campaña. Además, el centrocampista inglés deberá pasar por el quirófano para ser operado del hombro, por lo que estará de baja varios meses.

El otro foco de las críticas se lo lleva el dúo Vinicius y Mbappé. El brasileño no levanta cabeza desde que no le concedieron el Balón de Oro, mientras que el astro francés, que fue titular por primera vez en el torneo, se notó que está fuera de forma. Entre ambos, solo remataron una vez a portería y realizaron dos regates completados, cifras muy por debajo de lo que se espera de ellos. A todo esto, se une que presionaron poco durante el encuentro. Duras críticas “Hay mucho margen de mejora. Hoy duele, hay que ser autocríticos, pero también nos puede servir este partido de guía para ver lo que necesitamos mejorar”, dijo Alonso tras la derrota. Por su parte, la prensa madridista arremetió duramente contra el Real Madrid. El diario Marca en su portada afirma "Un Madrid muy blando, un adiós muy duro" y señaló que "dos errores grotescos de Asencio y Rüdiger revientan el partido". El diario As, en cambio, tituló de forma más constructiva: "Mazazo para aprender" y aseguró: "Paso atrás del Madrid ante un PSG muy superior". Los blancos tendrán menos días de descanso que sus principales rivales de LaLiga, el Barcelona y el Atlético. Si no hay ningún cambio, empezarán el campeonato a mediados de agosto como los demás equipos, una decisión que criticó el arquero Thibaut Courtois, quien dijo que espera poder alargar sus vacaciones. “Este campeonato me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar”, afirmó Alonso, que confía en mejorar el juego con la incorporación del argentino Franco Mastantuono, al igual que algún otro posible refuerzo durante el mercado de fichajes. rsc/dr