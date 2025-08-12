Real Madrid dice que partido en Miami vulnera "la integridad de la competición"

El Real Madrid manifestó este martes su oposición a que el choque de LaLiga entre el Villarreal y Barcelona se dispute en Miami, ya que considera que altera "el equilibrio competitivo".

La valoración del club blanco se conoce un día después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) diera luz verde para elevar la petición a la UEFA y a la FIFA.

El club blanco insistió en que para garantizar "la integridad de la competición" todos los encuentros deben disputarse bajo las mismas condiciones y que "modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes".

También aseguró que "compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición".

"Sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol", lamenta el Real Madrid.

La celebración de un partido en el extranjero es una apuesta de LaLiga, presidida por Javier Tebas, quien está enfrentado abiertamente al presidente madridista Florentino Pérez, entre muchos otros temas por el proyecto de Superliga europea impulsado por este.

El club, el primero en opinar sobre la decisión de la RFEF, ha solicitado tanto a UEFA como a FIFA que no autoricen la celebración de ese partido fuera de España.

Además ha pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo del Estado español, que "no conceda la autorización administrativa necesaria".