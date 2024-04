Real Madrid elimina al campeón City tras una lección de resistencia

El Real Madrid se metió en semifinales de la Liga de Campeones este miércoles tras ganar 4 a 3 en la tanda de penales al Manchester City en la vuelta de cuartos de final del torneo continental en el Etihad Stadium.

El brasileño Rodrygo adelantó al Real Madrid (12), pero el belga Kevin de Bruyne igualó 1-1 para el City (76), enviando el partido a la prórroga (ida: 3-3), tras la que los fallos de Bernardo Silva y Mateo Kovacic en los penales dieron el pase al equipo blanco.

Por el Real Madrid había fallado antes Luka Modric, pero las dos paradas del portero ucraniano Andriy Lunin, auténtico héroe de su equipo este miércoles, llevaron al Real Madrid a semifinales por cuarta vez consecutiva.

El equipo blanco buscará el pase a la final ante el Bayern de Munich, que ganó 1-0 al Arsenal este miércoles.

El Real Madrid logró llevarse este nuevo pulso con los 'Citizens', tras la derrota del pasado año en semifinales y la victoria de la temporada 2021-2022 en semifinales, en la que los blancos acabaron alzando la 'Orejona'.

Tras el 3-3 de la ida en el Bernabéu, los dos equipos empezaron con mucha prudencia el partido, pero después del gol de los blancos, el City tomó las riendas del encuentro frente a un Real Madrid que trató de sorprender con rápidos contraataques.

- Rodrygo golpea primero -

Los 'merengues' avisaron con un disparo lejano de Camavinga que paró Ederson (11), quien al minuto siguiente paró un primer tiro de Rodrygo, aunque el rechace lo recogió el propio brasileño para hacer el 1-0 (12).

El tanto obligó al City a irse hacia delante en busca del tanto, haciendo sufrir al Real Madrid que tenía muchas dificultades para salir de su campo.

Las ocasiones se sucedieron para el City con un cabezazo de Erling Haaland al larguero (19), un disparo de Kevin de Bruyne que paró Lunin (27) y otro remate de cabeza del delantero noruego que atajó el meta del Real Madrid (28).

Lunin acabó dando un recital de paradas para sostener a sus compañeros en sus peores momentos cuando sufrían el contínuo acoso local.

Presionado por los hombres del City, el Real Madrid sólo lograba encontrar la salida en robos de balón para hacer correr a hombres como Vinicius, Rodrygo o Fede Valverde o en balones largos en busca de los hombres adelantados.

El City estuvo cerca del empate cuando Nacho presionado por Haaland hizo un peligroso despeje cerca de su portería (52).

El delantero noruego, desaparecido en la ida en el Santiago Bernabéu, estuvo más activo este miércoles pero no logró romper su particular maldición contra el equipo blanco, al que todavía no ha logrado marcar.

- Presión sin recompensa -

El City salió con una marcha más tras el descanso, condenando al Real Madrid a un ejercicio de resistencia en su campo ante la intensa presión local.

El acoso del City acabaría teniendo su premio a un cuarto de hora para el final, cuando un mal despeje de Antonio Rüdiger le llegó a De Bruyne que soltó un tiro a bocajarro para hacer el 1-1 (76).

El empate dio más gasolina al City en el que la entrada de Doku por Grealish (72) había dado más velocidad contra un Real Madrid que iba acusando la fatiga.

Los blancos, poco acostumbrados a defender, lograron aguantar hasta llevar el partido a la prórroga, donde el marcador no se movió y obligó a decidir el encuentro en los penales.

