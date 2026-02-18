Real Madrid elimina sin sufrir al Paris FC y se cita con el Barça en cuartos de Champions femenina

El Real Madrid selló su boleto a cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, donde le espera el FC Barcelona, tras superar este miércoles sin sobresaltos 2-0 a un Paris FC al que las merengues ya habían ganado 3-2 en la ida en la capital francesa.

Con superioridad numérica desde la expulsión de la defensora Théa Gréboval en el minuto 5, las jugadoras de Pau Quesada, con Linda Caicedo en el once inicial, sentenciaron la eliminatoria con los goles en el segundo tiempo de la francesa Naomie Feller (54') y con un tanto en propia de Melween N'Dongala (67').

El conjunto madrileño disputará por tercera ocasión -segunda consecutiva- los cuartos de final de la máxima competición europea, y lo hará ante el Barça de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, líder de la fase de liguilla con cinco victorias y un empate.

Este miércoles se disputa otro partido del playoff, el Arsenal-Lovaina, con las inglesas, vigente campeonas, con todo a favor tras el 4-0 cosechado la semana pasada en Bélgica.

Para el jueves quedan el Manchester United-Atlético de Madrid, con 3-0 en la ida para las mancunianas, y el Juventus-Wolfsburgo, con 2-2 en la ida en Alemania.