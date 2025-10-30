Real Madrid enfrenta a un Valencia en apuros en La Liga antes de su viaje a Liverpool

BARCELONA (AP) — Antes de un exigente partido contra Liverpool en Europa, el Real Madrid buscará afianzar su liderato en La Liga española al recibir a un Valencia en apuros.

El equipo de Xabi Alonso visitará Anfield en un enfrentamiento de aspirantes al título europeo el próximo martes en la Liga de Campeones.

Los merengues vencieron 2-1 al Barcelona el pasado fin de semana para poner fin a una racha de cuatro derrotas en el clásico contra el club catalán. La victoria permitió al Madrid abrir una brecha de cinco puntos en la cima de la clasificación de la liga sobre el Barça, su perseguidor inmediato.

“No son sólo los tres puntos, esto tiene una importancia extra”, destacó Alonso tras el triunfo en el clásico. “Estamos en octubre y es muy pronto, pero queríamos tener buena sensación”.

Partidos clave

Después de sufrir una humillante derrota 5-2 ante el Atlético de Madrid en el derbi capitalino, el Madrid ha respondido con una racha de cinco victorias, incluyendo el 1-0 ante Juventus en la Champions.

Kylian Mbappé facturó su undécimo gol en el torneo doméstico, abriendo el marcador frente al Barça. El delantero francés comparte la cima en la tabla de goleadores de la Liga de Campeones junto a Harry Kane, con cinco tantos cada uno.

Se trata del mejor inicio goleador de Mbappé en su carrera: 16 tantos en 13 partidos en las dos competiciones con su club.

El sábado, Madrid recibe a un Valencia que fue abucheado por los aficionados locales al perder 2-0 contra el rival regional Villarreal en la última jornada. Valencia no ha ganado en sus últimos cinco partidos ligueros y ha caído en la zona de descenso.

Pero Valencia se sacudió a mitad de semana al vapulear a domicilio 5-0 a Marecena por la primera ronda de la Copa del Rey.

“Era importante ganar después de una derrota reciente para cambiar las sensaciones. También eran importante las sensaciones, acumular ritmo y lo hemos aprovechado”, dijo el técnico valencianista Carlos Corberán. “No haberlo hecho, hubiese sido negativo”.

Un Barcelona plagado de lesiones buscará lamerse las heridas de su derrota en el clásico cuando reciba a Elche el domingo.

Elche ha sido la sorpresa en los primeros meses. El pequeño club del sur ascendió al final de la temporada pasada y hasta ahora ha desafiado las expectativas. Su técnico Eder Sarabia les tiene en el octavo lugar y dos derrotas en las primeras 10 fechas.

Villarreal, tercero en la tabla, puede adelantarse provisionalmente al Barcelona el sábado si vence a Rayo Vallecano.

Jugadores a seguir

Todas las miradas en el Santiago Bernabéu estarán puestas en Vinicius Junior y Alonso.

Vinicius se mostró visiblemente molesto cuando su entrenador lo sustituyó a 20 minutos del final en el clásico.

Se dirigió directamente al vestuario antes de regresar al banquillo minutos después.

El delantero brasileño luego se disculpó en las redes sociales diciendo que a veces “la pasión me gana”.

Alonso, quien reemplazó a Carlo Ancelotti este verano, le ha dado a Vinicius menos tiempo de juego que su predecesor.

Bajas

El volante Pedri González se unió a una larga lista de jugadores lesionados del Barcelona que ya incluía a Robert Lewandowski y Raphinha, los máximos goleadores del equipo en la pasada temporada.

Pedri, quien sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, jugó 72 de 73 partidos desde que el entrenador Hansi Flick asumió el Barcelona la temporada pasada. La visión, el vértigo y los pases precisos del volante creativo español son incomparables entre sus compañeros de equipo.

Lewandowski y el centrocampista Dani Olmo se reincorporaron a los entrenamientos del equipo esta semana, pero hasta el jueves no habían recibido la autorización para jugar.

El centrocampista Gavi Páez y los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen también causan baja en el cuadro azulgrana.

En el Madrid, el lateral derecho Dani Carvajal ha sido descartado por varias semanas después de una cirugía artroscópica en su rodilla derecha esta semana. El defensor Antonio Rudiger sigue al margen.

Fuera del campo

Flick estará de vuelta en el banquillo azulgrana para el partido contra Elche. Fue suspendido para el clásico después de ser expulsado por protestar en una victoria 2-1 sobre Girona hace dos jornadas.

