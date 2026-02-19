Real Madrid entrega pruebas a UEFA para ayudar en investigación por denuncia de Vinícius sobre racismo

19 feb (Reuters) - El Real Madrid proporcionó a la UEFA pruebas sobre ‌la denuncia de ‌su ⁠delantero Vinícius Jr. de que el extremo del Benfica Gianluca Prestianni le profirió un ​insulto racista ⁠durante ⁠la victoria como visitante por 1-0 del martes ​en el estadio del club portugués, informó el equipo ‌español el jueves.

El partido de ​ida de la playoffs ​de la Liga de Campeones se suspendió durante 11 minutos después de que Vinícius acusó al argentino Prestianni de proferir el insulto tras marcar el gol para el Real ​Madrid a los cinco minutos de la segunda parte.

Prestianni negó ⁠la acusación, diciendo que Vinícius "malinterpretó lo que cree haber oído", ‌y el Benfica dijo que apoyaba a su extremo, mientras que la UEFA nombró a un inspector de ética y disciplina para investigar la acusación.

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado ‌a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos ⁠el pasado martes", dijo el Real en un ‌comunicado.

El club español dijo que agradece ⁠el apoyo que Vinícius ha recibido ⁠desde el incidente.

"El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en ‌la sociedad", añadió ​el club.

El Benfica visitará al Real Madrid para disputar el partido de vuelta de la eliminatoria el próximo miércoles. (Reporte de Chiranjit Ojha ‌en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)