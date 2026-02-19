Real Madrid entrega pruebas a UEFA para ayudar en investigación por denuncia de Vinícius sobre racismo
19 feb (Reuters) - El Real Madrid proporcionó a la UEFA pruebas sobre la denuncia de su delantero Vinícius Jr. de que el extremo del Benfica Gianluca Prestianni le profirió un insulto racista durante la victoria como visitante por 1-0 del martes en el estadio del club portugués, informó el equipo español el jueves.
El partido de ida de la playoffs de la Liga de Campeones se suspendió durante 11 minutos después de que Vinícius acusó al argentino Prestianni de proferir el insulto tras marcar el gol para el Real Madrid a los cinco minutos de la segunda parte.
Prestianni negó la acusación, diciendo que Vinícius "malinterpretó lo que cree haber oído", y el Benfica dijo que apoyaba a su extremo, mientras que la UEFA nombró a un inspector de ética y disciplina para investigar la acusación.
"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes", dijo el Real en un comunicado.
El club español dijo que agradece el apoyo que Vinícius ha recibido desde el incidente.
"El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad", añadió el club.
El Benfica visitará al Real Madrid para disputar el partido de vuelta de la eliminatoria el próximo miércoles. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)