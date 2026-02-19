Real Madrid envía a la UEFA 'pruebas disponibles' de un presunto insulto racista a Vinícius Júnior

MADRID (AP) — El Real Madrid envió a la UEFA “todas las pruebas disponibles" sobre el presunto insulto racista contra Vinícius Júnior en el partido de la Liga de Campeones contra Benfica

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, informó el club el jueves, sin dar más detalles sobre las pruebas

La UEFA designó a un investigador especial el miércoles para recopilar pruebas sobre lo ocurrido en Lisboa en la victoria del Madrid por 1-0 sobre Benfica en el partido de ida de la serie de repechaje de la Liga de Campeones

Vinícius acusó Gianluca Prestianni, jugador argentino de Benfica, de llamarlo “mono” después de que el astro brasileño marcara el único gol del encuentro. Prestianni estaba entre los jugadores de Benfica molestos con Vinícius después de que el delantero celebrara junto a la bandera de córner del cuadro local

Prestianni se cubrió la boca con la camiseta cuando presuntamente le habló al jugador brasileño y negó haber insultado racialmente a Vinícius, quien es negro y ha sido objeto de repetidos insultos racistas en España

“El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, señaló el club. “El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”

Benfica, por su parte, afirmó Prestianni ha sido víctima de una “campaña de difamación” y alabó la investigación abierta por la UEFA el miércoles, al indicar que “apoya plenamente y cree la versión presentada” por Prestianni

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró el miércoles que estaba “conmocionado y entristecido al ver el incidente de presunto racismo” y elogió al árbitro por activar el protocolo antirracismo durante el partido, que se detuvo durante casi 10 minutos en el Estadio da Luz

