Real Madrid femenino empata in extremis ante París FC en Champions

Un gol de la escocesa Caroline Weir en el minuto 90+8 permitió al Real Madrid femenino salvar un punto en casa ante el París SG (1-1) este martes en la tercera fecha de la Champions League femenina.

Las francesas se habían adelantado en el minuto 41 al convertir un penal Lorena Azzaro.

El Real Madrid, que sigue invicto en la máxima competición europea, había ganado sus dos primeros partidos, por lo que se mantiene en la zona alta del grupo único.

El conjunto blanco es tercero con 7 puntos, los mismos que el Chelsea, que goleó 6-0 de visita en Austria al St. Pölten en el primer partido como titular de Sam Kerr con las Blues desde diciembre de 2023.

Lidera la tabla el Lyon (9 puntos), que se impuso 3-1 al Wolfsburgo con doblete de la delantera noruega Ada Hegerberg.

Resultados y clasificación de la primera fase de la Liga de Campeones de fútbol:

- Martes:

Lyon - Wolfsburgo 3 - 1

Real Madrid - Paris FC 1 - 1

Sankt Pölten - Chelsea 0 - 6

AS Roma - Vålerenga Fotball 0 - 1

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Lyon 9 3 3 0 0 8 2

2. Chelsea 7 3 2 1 0 11 1

3. Real Madrid 7 3 2 1 0 9 4

4. Barcelona 6 2 2 0 0 11 1

5. Wolfsburgo 6 3 2 0 1 7 4

6. Manchester United 6 2 2 0 0 2 0

7. OH Louvain 4 2 1 1 0 4 3

8. Atlético de Madrid 3 2 1 0 1 6 1

9. Arsenal 3 2 1 0 1 3 2

10. Juventus 3 2 1 0 1 3 3

11. Vålerenga Fotball 3 3 1 0 2 2 3

12. Bayern Múnich 3 2 1 0 1 3 8

13. París FC 2 3 0 2 1 3 7

14. Twente 1 2 0 1 1 2 3

15. Benfica 0 2 0 0 2 1 4

16. París SG 0 2 0 0 2 1 6

17. AS Roma 0 3 0 0 3 2 11

18. Sankt Pölten 0 3 0 0 3 0 15

iga/ma