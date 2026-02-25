Real Madrid gana 2-1 al Benfica y sella su pasaje a octavos de la Champions

El Real Madrid terminó el trabajo iniciado en Lisboa (victoria 1-0 en la ida) y con otro triunfo, por 2-1 ante el Benfica en su estadio Santiago Bernabéu, selló este miércoles su boleto a los octavos de final de la Liga de Campeones europea.

Fue con susto incluido, ya que las Águilas llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14' con un tanto de Rafa Silva, antes de que el francés Aurélien Tchouaméni (16') y el brasileño Vinícius Jr (80') dieran la vuelta al marcador.

Gracias a esta victoria, el Real Madrid estará en el sorteo del viernes, donde conocerá su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otra formación de Lisboa, el Sporting.