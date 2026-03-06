Real Madrid gana 2-1 en Vigo con gol de Valverde en el descuento

Durante mucho tiempo contra las cuerdas, el Real Madrid consiguió una victoria agónica (2-1), con un tanto de Fede Valverde en el descuento, en su visita al Celta de Vigo, este viernes en la apertura de la 27ª jornada de la Liga española.

Después de las últimas derrotas ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0), el Real Madrid no podía fallar más y ahora el segundo de la tabla suma 63 puntos, aproximándose provisionalmente a uno del líder FC Barcelona, que el sábado tiene un partido difícil, visitando al Athletic (9º) en Bilbao.

Valverde acudió al rescate de los blancos en el 90+5', cuando todo apuntaba a un reparto de puntos en Balaídos.

Antes, el francés Aurelien Tchouaméni había adelantado al Real Madrid en el 11', pero Borja Iglesias había equilibrado para la formación gallega en el 25'.

El Real Madrid llegaba al partido con 10 bajas, entre lesionados y sancionados, y sin varias de sus figuras, especialmente su goleador Kylian Mbappé, que sigue recuperándose de un problema físico.

La victoria era muy importante para los pupilos de Álvaro Arbeloa, después de las últimas decepciones y justo antes de afrontar su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Manchester City de Pep Guardiola.