Real Madrid gana al Villarreal y recupera el liderato
En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bern
LA NACION
En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinicius, este sábado en la octava jornada de la Liga, para situarse líder con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que juega el domingo ante el Sevilla.
Además de marcar dos goles (47' y 69', penal), Vinicius propició la expulsión de Santiago Mourinho por segunda amarilla a falta de un cuarto de hora. Kylian Mbappé selló el triunfo (81') y fue sustituido justo después con molestias.
Por el Villarreal había reducido diferencias con un zarpazo desde la frontal el internacional georgiano Georges Mikautadze (73').
LA NACION
