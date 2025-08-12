Real Madrid golea 4-0 al Tirol en su único amistoso de pretemporada

El Real Madrid goleó este martes 4-0 en su visita al Tirol austríaco, en Innsbruck, en su único amistoso de pretemporada antes de su entrada en liza en la Liga española.

Con doblete del francés Kylian Mbappé (13, 59) y los tantos de los brasileños Eder Militao (11) y Rodrygo (81), el Merengue hizo valer la lógica contra el modesto club local.

Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid busca este año recuperar terreno doméstico contra el FC Barcelona y reclamar su rango europeo en la Liga de Campeones.

El equipo entrenado por Xabi Alonso entrará en liza en LaLiga el próximo martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu a Osasuna.