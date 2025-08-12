Real Madrid golea 4-0 al Tirol en su único amistoso de pretemporada
El Real Madrid goleó este martes 4-0 en su visita al Tirol austríaco, en Innsbruck, en su único...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El Real Madrid goleó este martes 4-0 en su visita al Tirol austríaco, en Innsbruck, en su único amistoso de pretemporada antes de su entrada en liza en la Liga española.
Con doblete del francés Kylian Mbappé (13, 59) y los tantos de los brasileños Eder Militao (11) y Rodrygo (81), el Merengue hizo valer la lógica contra el modesto club local.
Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid busca este año recuperar terreno doméstico contra el FC Barcelona y reclamar su rango europeo en la Liga de Campeones.
El equipo entrenado por Xabi Alonso entrará en liza en LaLiga el próximo martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu a Osasuna.
LA NACION
Otras noticias de Real Madrid
Más leídas
- 1
Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
- 2
Kicillof le contestó a Milei por difundir una fake news sobre él y lo acusó de “estafador”
- 3
Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio
- 4
En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano