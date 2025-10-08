Real Madrid golea 6-2 a la Roma guiado por Linda Caicedo

El Real Madrid entró este miércoles en liza en la Liga de Campeones femenina con una goleada 6-2 contra la Roma en la que brilló la colombiana Linda Caicedo, elegida Jugadora del Partido.

Los dobletes de Alba Redondo (6', 42') y de Caroline Weir (23', 60') y las dianas de Maelle Lakrar (53') y Eva Navarro (73') sirvieron para doblegar al club italiano, que llegó a empatar en dos ocasiones el partido gracias a los goles de Evelyne Viens (16') y Emilie Haavi (35').

Pese a no ver portería, la colombiana Linda Caicedo repartió tres asistencias y fue la mejor sobre el césped, actuación reconocida por la UEFA que la eligió como Jugadora del Partido por "haber influido en el juego con sus valiosas acciones creativas".

Un esfuerzo que tuvo consecuencias físicas en los isquios de la joven de 20 años, que no pudo disputar los minutos finales por lesión.

El Real Madrid, que cayó en cuartos de final de la pasada edición contra el Arsenal que acabó proclamándose campeón, empieza así con buen pie en el nuevo formato, que se asimila al masculino, con un grupo único de 18 equipos y una primera fase de seis partidos.

Gracias a los tres puntos y a la amplia goleada, el Real Madrid ocupa provisionalmente la segunda posición, solo por detrás del FC Barcelona, que goleó el martes 6-0 al Bayern Múnich en su estreno.

El tercer equipo español en liza, el Atlético de Madrid, arrancará su camino europeo este miércoles (19h00 GMT) en su visita al St. Polten austríaco.

En el otro equipo ya disputado del día, el Chelsea cosechó un empate 1-1 en su visita al Twente neerlandés.

bur-dam/cl