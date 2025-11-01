Real Madrid golea a placer al Valencia (4-0) y se afianza en el liderato

El Real Madrid mantuvo su paso firme al imponerse este sábado por 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabeú, en la 11ª jornada de LaLiga, y consiguiendo así su sexto triunfo seguido desde la debacle ante el Atlético (5-2) a finales de septiembre.

Sin apenas esforzarse, el equipo merengue mostró su pegada en la primera mitad al marcharse con una renta de tres tantos, que pudo haber sido más amplia si Vinícius (44) no hubiera errado un penal.

Una vez más, el francés Kylian Mbappé (19', 31' de penal) puso la directa al equipo blanco a la que se sumó el inglés Jude Bellingham (44'). En el último tramo del partido Álvaro Carreras (82') cerró la goleada con un latigazo con su zurda.

Sólo se salvó el arquero Julen Agirrezabala de un Valencia blando en la zaga y sin generar peligro alguno en la portería defendida por el belga Thibaut Courtois.

Con esta victoria, el Real Madrid se afianza en el liderato con 30 puntos, siete más que el Villarreal, que ganó también este sábado al Rayo Vallecano (4-0) en La Cerámica, y a ocho del FC Barcelona de manera provisional, a falta de que reciba el domingo al Elche en Montjuic.

