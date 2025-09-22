Real Madrid impulsado por el recuperado Militao persigue mantener el invicto

El Real Madrid aspira el martes frente al Levante, en la 6ª jornada de LaLiga, a mantener el invicto esta temporada, propulsado por una solidez defensiva inédita en las últimas temporadas, gracias en buena parte al regreso a las canchas del central brasileño Militao.

En este inicio de curso están destacando dos cosas en el Real Madrid de Xabi Alonso: los goles de Kylian Mbappé, autor ya de cinco tantos en LaLiga y dos en el estreno de Champions ante el Marsella, y la defensa.

En seis partidos disputados esta temporada, el Real Madrid ha dejado a cero su portería en la mitad de ellos y en los otros tres no ha encajado más de un gol.

Portería a cero en la mitad de los partidos

En esa nueva defensa del Real Madrid destacan dos de los fichajes de esta temporada, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, pero también el regreso a su mejor nivel de Militao, que en las dos últimas temporadas ha tenido que superar dos lesiones largas en ambas rodillas.

Junto al joven Huijsen, Militao forma un sólido eje central en la defensa blanca y, como demostró el pasado sábado frente al español, puede ser un arma ofensiva, ya sea en el juego aéreo o con su potente disparo.

Cuando el choque contra el Espanyol en el Santiago Bernabéu entró en una dinámica monótona, Militao desatascó el partido con un latigazo desde 30 metros para abrir el marcador.

"Ha sido un gol especial: un tirazo que a veces sale. Esta vez lo he intentado y salió", declaró tras el partido el brasileño de 27 años.

Militao reivindicó que en los entrenamientos del equipo ya había marcado de esta manera. "Pero en el entrenamiento es una cosa y en el partido luego cambia todo. Parece fácil pero no lo es", explicó al canal oficial del Real Madrid.

Militao, que llegó procedente del Oporto en 2019, vivió a la sombra de Sergio Ramos y de Raphael Varane, pero poco a poco fue haciéndose un hueco hasta que, ya con el español y el francés fuera del club, se convirtió en un fijo a partir de la temporada 2021-2022.

Pero en agosto de 2023 se rompió la rodilla izquierda y en noviembre de 2024, poco después de reaparecer, la derecha lo que le mantuvo casi dos temporadas sin apenas jugar.

"Volver a mi nivel"

Ahora ha enlazado cuatro partidos consecutivos como titular por primera vez desde septiembre de 2024 y vive un momento dulce.

"Me encuentro muy bien.

“Trabajando todos los días para no recaer y tener más lesiones, seguir evolucionando y volver a mi nivel", afirmó el futbolista.

Con Militao al mando del área defensiva, el cuadro merengue se medirá al Levante que viene de conseguir su primer triunfo al vencer al Girona por 4-0 en Montilivi.

Por detrás, a dos puntos, le sigue el Barcelona, que jugará el jueves ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, mientras que el Atlético (12º) necesita una victoria de manera urgente ante el Rayo Vallecano en el Metropolitano, tras empatar el domingo ante el Mallorca (1-1) y quedar ya a once puntos del Real Madrid.

-- Programa de la 6ª jornada de LaLiga en horario GMT:

Ya disputado:

Celta 1 Hugo Álvarez (47)

Betis 1 Bartra (45+1)

- Martes:

(17H00) Espanyol - Valencia

Ahtletic - Girona

(19H30) Sevilla - Villarreal

Levante - Real Madrid

- Miércoles:

(17H00) Getafe - Alavés

(19H30) Real Sociedad - Mallorca

Atlético - Rayo

- Jueves:

(17H30) Osasuna - Elche

(19H30) Oviedo - Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8

2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13

3. Villarreal 10 5 3 1 1 10 4 6

4. Espanyol 10 5 3 1 1 8 7 1

5. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3

6. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

7. Athletic 9 5 3 0 2 6 6 0

8. Getafe 9 5 3 0 2 6 7 -1

9. Sevilla 7 5 2 1 2 9 8 1

10. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0

11. Valencia 7 5 2 1 2 6 8 -2

12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo 5 5 1 2 2 5 6 -1

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0

17. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5

20. Girona 1 5 0 1 4 2 15 -13

