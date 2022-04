Real Madrid logra remontada épica al vencer 3-2 al Sevilla

MADRID (AP) — Real Madrid echó mano de una nueva victoria épica al remontar dos tantos para batir el domingo 3-2 al Sevilla con un gol de Karim Benzema en tiempo de compensación y dar un paso firme con miras a conquistar el título de la Liga española.

Rodrygo Goes, Nacho Fernández y Benzema fueron los autores de los goles merengues en el segundo tiempo que dejaron helados a los aficionados en las tribunas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

“En la segunda parte hemos sido muy superiores. El equipo ha puesto mucho carácter, pero son tres puntos que no significan nada todavía”, comentó Nacho.

De nada valieron los tantos de Ivan Rakitic y Erik Lamela en la primera mitad por parte del conjunto andaluz, que fue incapaz de sostener la ventaja.

“Estamos tristes. Si al Madrid le dejas un centímetro pasa esto”, analizó Rakitic. “Hicimos una gran primera parte. Ellos dan un paso adelante y nosotros teníamos que haber rematado el partido”.

El Real Madrid afianza su liderato en el campeonato al llegar a 75 puntos, 15 por encima del Sevilla que quedó tercero con 60 puntos.

El Barcelona también tiene 60 unidades, pero debe solventar su duelo por la 32da jornada el lunes recibiendo al Cádiz. Los azulgranas tienen un partido pendiente ante el Rayo pensando en luchar por la liga.

La victoria merengue llega a unos días de que el conjunto blanco obtuvo su pase a las semifinales de la Liga de campeones tras consumar una brava reacción ante el Chelsea, con el que iban perdiendo 0-3 en la vuelta de su serie de cuartos de final en el Estadio Santiago Bernabéu y avanzaron al terminar el partido 2-3 en tiempo extra para imponerse 5-4 en el global.

Rakitic rompió el cero con el cobro de un tiro libre desde la medialuna, que se metió en la portería después que la barrera se abrió para que pasara el esférico a los 21 minutos.

Lamela amplió al encontrarse un rechace del arquero Thibaut Courtois luego de una gran incursión del mexicano Jesús “Tecatito” Corona a los 25.

La reacción merengue comenzó cuando Rodrygo ingresó de cambio y mandó al fondo de la meta el primer balón que tocó con un remate desde el centro del área a pase de Dani Carvajal a los 50 minutos.

Nacho Fernández emparejó 2-2 a los 82, un minuto después de haber ingresado de relevo, de nueva cuenta beneficiándose de un pase de Carvajal en el área.

Benzema facturó su 25to tanto del curso (en el que se consolida como líder de goleo) luego que Rodrygo le cedió un nuevo pase que remató de forma cruzada a las redes para provocar la euforia en la banca.

El árbitro Guillermo Cuadra anuló un tanto de Vinícius Júnior al valorar a los 74, que antes de embocar el esférico en las redes controló el balón con el brazo. La acción la fue a revisar al video para ratificar su primera decisión.

El atlético se impone de último minuto

Yannick Carrasco convirtió un penal de protocolo del último minuto para firmar el doblete con que el Atlético de Madrid disfrutó de una agónica victoria 2-1 sobre el Espanyol.

El extremo belga Carrasco ingresó de inicio en el segundo tiempo. Abrió el marcador con un remate dentro del área a los 52 minutos a pase de Antoine Griezmann.

En el noveno minuto de la compensación mandó a las redes el penal que el árbitro Jorge Figueroa señaló después que desde la sala del VAR se le informó que revisara una acción en que Raúl de Tomás tocó el esférico en un tiro de esquina en el minuto final.

De Tomás había emparejado momentáneamente con un tiro libre desde el balcón del área que se le escurrió al arquero Jan Oblak para colarse a las redes a los 73 minutos.

“No me da tiempo a quitar la mano. Creía que la llevaba pegada al cuerpo. Tendré que verla. Yo no me entero del tema de las manos. Hicimos un partido muy bueno y se nos fue en los últimos minutos”, dijo De Tomás sobre la acción con que terminó el encuentro.

La sufrida victoria da una alegría al Atlético, que esta semana había quedado eliminado de su serie de Champions League ante el Manchester City con un global de 1-0. Acumulaban tres partidos en todas las competencias sin goles.

Los rojiblancos cuentan con 60 puntos para seguir en la cuarta posición.

La acción que provocó el tiro libre de De Tomás desde el balcón del área resultó en la expulsión de Geoffrey Kondogbia, quien provocó la sanción debido a una mano en un rebote por la que recibió la segunda tarjeta amarilla y con ello su expulsión.

Levante lucha por la salvación

El Levante goleó 4-1 al Granada para mantener esperanzas en su lucha por la salvación al acumular 25 puntos y ubicarse en la 19na posición.

Dani Gómez (minuto 17), José Luis Morales (a los 56, de penal), Mickael Malsa (77′) y Roberto Soldado (90′+5′) hicieron los tantos del conjunto granota.

Alex Collado (90′+2′) descontó por el Granada, que se mete en complicaciones en la zona baja al contar con 29 unidades para marchar en la 16ta posición.

En otro resultado, Iago Aspas (11′) y Fran Beltrán (37′) marcaron los goles con que el Celta de Vigo se impuso 2-0 en su visita al Athletic Bilbao.

Los gallegos son 11mos con 39 unidades; los vascos se quedaron con 45 unidades en la octava posición.