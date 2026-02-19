Real Madrid presenta a la UEFA "todas las pruebas" del incidente racista de Vinícius

El Real Madrid anunció este jueves que ha presentado "todas las pruebas disponibles" a la UEFA sobre los incidentes ocurridos el martes en la ida de la repesca de la Liga de Campeones contra el Benfica en Lisboa, marcada por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius contra Gianluca Prestianni

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló el Real Madrid en un comunicado

El gigante español se declara agradecido por "el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial", asegurando que "seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad"

La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre las acusaciones de "comportamiento discriminatorio" por parte de Gianluca Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado "mono" durante la victoria (1-0) de los blancos

Unas acusaciones que el argentino ha desmentido en su cuenta de Instagram y que confirman, entre otros, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé

Varios vídeos que circulan en las redes sociales y han sido difundidos por medios españoles muestran también comportamientos de carácter racista por parte de varios aficionados portugueses en la grada, lo que explica el plural -"inaceptables episodios"- utilizado por el Real Madrid en su comunicado