Real Madrid reemplaza al entrenador Xabi Alonso con el técnico del equipo B, Álvaro Arbeloa

MADRID (AP) — El lunes, el Real Madrid reemplazó al entrenador Xabi Alonso con el técnico del equipo B, Álvaro Arbeloa .

Madrid expresó en un comunicado que Alonso se va por mutuo acuerdo.

El anuncio se produjo un día después de que Madrid perdiera 3-2 contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Terminó un período tumultuoso que duró menos de ocho meses para el excentrocampista del Madrid y de España.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas" dijo el club en su comunicado.

Alonso estaba bajo presión ya que el equipo luchaba por jugar bien bajo su mando. Tuvo enfrentamientos con jugadores como Vinícius Júnior y numerosos informes de los medios decían que había perdido el vestuario.

Madrid está a cuatro puntos del Barcelona en la mitad de la temporada de La Liga.

Al igual que Alonso, Arbeloa es un exjugador del poderoso club español, ayudándolo a ganar ocho títulos entre 2009 y 2016, incluidas dos Copas de Europa y una liga española. Arbeloa también ayudó a España a ganar la Copa del Mundo de 2010 y los Campeonatos Europeos de 2008 y 2012. Había estado entrenando al equipo B desde junio. También había entrenado a equipos juveniles en el club.

Alonso llegó en mayo con grandes expectativas y un contrato hasta junio de 2028. Llevó al Bayer Leverkusen a un doblete sin precedentes de liga y copa alemanas en su primera temporada completa después de hacerse cargo del equipo cuando estaba en la zona de descenso de la Bundesliga la temporada anterior.

Como centrocampista, Alonso ganó seis títulos con el Madrid de 2009 a 2014 y fue campeón del mundo y de la Eurocopa como compañero de equipo de Arbeloa.

___

