MADRID, 17 sep (Reuters) - El Real Madrid remontó un gol en contra y se impuso por 2-1 a la Real Sociedad el domingo, para recuperar el liderato de LaLiga con su quinta victoria consecutiva.

El equipo de Carlo Ancelotti mantuvo su racha perfecta de la liga para llegar a 15 puntos, dos por delante del segundo clasificado, el Barcelona, que aplastó al Betis 5-0 el sábado.

La Real Sociedad se adelantó a los cinco minutos, cuando el ex madridista Take Kubo encontró a Ander Barrenetxea en el centro del área para marcar al segundo intento, después de que el portero Kepa Arrizabalaga realizaba una gran parada, pero no pudo evitar el gol en el rebote.

Federico Valverde igualó el marcador en los primeros segundos del complemento con un fuerte disparo desde el borde del área que golpeó en el poste izquierdo y entró para marcar su primer gol de la temporada.

"Lo mejor que hicimos fue intentarlo. Ellos tuvieron muchas ocasiones y en la primera que tuvieron marcaron", dijo Valverde a los medios oficiales del club. "Pero siempre lo hemos intentado, el gol nada m√°s empezar la segunda parte nos ha ayudado a seguir empujando.... Todo lo que pueda aportar estoy contento".

Joselu adelantó a los locales con un gran remate de cabeza tras un centro de Fran García desde la izquierda en el minuto 60.

"Cualquier equipo de la Liga te puede hacer da√Īo, tenemos que corregir cosas porque encajamos un gol muy pronto", dijo el fichaje veraniego Joselu. "Pero esto es en el (estadio) Bernab√©u y con nuestra afici√≥n pudimos darle la vuelta".

El Real Madrid inicia su camino en la Liga de Campeones recibiendo el mi√©rcoles al Uni√≥n Berl√≠n, antes de visitar al Atl√©tico de Madrid en el derbi de LaLiga. (Reporte de Janina Nuno R√≠os en Ciudad de M√©xico; Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)