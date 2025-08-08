Real Madrid renueva a su canterano Gonzalo García hasta 2030

El delantero español Gonzalo García, uno de los canteranos más prometedores del Real Madrid, renovó su contrato con la Casa Blanca hasta 2030, anunció este viernes el club merengue.

"El Real Madrid C. F. y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", indicó el club español en un comunicado.

García fue la sensación del equipo dirigido por Xabi Alonso en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en el que fue máximo goleador del torneo con cuatro dianas e incluido en el once ideal.

El juvenil de 21 años pasa ahora a formar parte a todos los efectos del primer equipo del Real Madrid.

El delantero llegó a la cantera merengue en 2014, con 10 años, y disputó las dos últimas temporadas con el equipo filial, el Castilla.