Real Madrid se atasca en casa con un 1-1 ante Girona

MADRID (AP) — El Real Madrid tuvo que conformarse el domingo con un empate en casa 1-1 frente al Girona para quedar sostenerse en el primer lugar en la cima de la Liga española, un punto por delante del Real Madrid.

Los merengues cerraron una semana amarga, en la que también cedieron su paso invicto en la temporada tras caer en la Liga de Campeones.

El Madrid tomó la ventaja a los 70 minutos mediante la definición del brasileño Vinicius Junior, barriéndose para rematar frente al marco el pase del uruguayo Federico Valverde.

Diez minutos después, los visitantes emparejaron con un penal cobrado por el delantero uruguayo Cristhian Stuani.

La pena máxima fue señalada por el árbitro Mario Melero tras revisar la repetición de video y señalar una mano de Marco Asensio.

El técnico del Madrid Carlo Ancelotti se quejó de la decisión: "No es penal porque no toca el balón con la mano. Lo toca con el pecho. La mano izquierda estaba rara, pero no toca con la mano, lo han inventado”.

Al delantero merengue Rodrygo Goes se le anuló un tanto a los 89, después de rematar el esférico al fondo de la portería cuando el portero argentino Paulo Gazzaniga tenía una palma sobre el balón a unos centímetros de la línea de gol. En el primer tiempo Rodrygo sacó un disparo que pegó en la base del poste.

El Madrid afrontó el tiempo de descuento con 10 elementos después de que Toni Kroos recibiera una segunda tarjeta amarilla para ser expulsado.

La igualdad mantiene a los merengues en el liderato con 32 unidades, por encima del escolta Barcelona, que el sábado sufrió para vencer 1-0 al Valencia en Mestalla.

“Hay que hacer un balance general, seguimos arriba y cualquier equipo desearía estar donde nosotros”, comentó el lateral Dani Carvajal.

Los blancos retomaron el curso doméstico después de caer por primera ocasión en la temporada a media semana en su visita al Leipzig, un 3-2 adverso durante la quinta jornada de la Champions, competencia en la que ya tienen su boleto a la siguiente fase.

El Madrid volvió a echar de menos en la zona de ataque al francés Karim Benzema. El reciente ganador del Balón de Oro se perdió su quinto juego del curso — séptimo en todas las competencias — debido a una sobrecarga muscular.

Ancelotti reconoció que el Madrid ha mermado en nivel por culpa de diversas dolencias físicas y la carga de partidos previo al Mundial de Qatar que se inaugurará en menos de un mes.

"Estamos jugando muchos partidos, el equipo tiene algo de cansancio”, dijo el timonel italiano. “Es un momento de dificultad que no nos ha afectado mucho porque podemos ser primeros de grupo el miércoles (en la Liga de Campenes) y seguimos líderes de la Liga. Es el objetivo antes del parón y lo tenemos en la mano”.

El recién ascendido Girona, cuyo mediocampista venezolano Yangel Herrera estrelló un remate en el travesaño a los 37 minutos, llegó a los 10 puntos y marcha en la 16ta posición.

Osasuna en zona de europa

Ezequiel Ávila convirtió un penal en el primer cuarto de hora y Moi Gómez celebró otra diana antes de cumplirse 20 minutos para que el Osasuna venciera 2-0 al Real Valladolid y se ubique en zona de copas europeas.

El conjunto navarro cuenta con 20 unidades para ubicarse sexto. Valladolid quedó con 14 en la 11ma posición.

AP