Real Madrid se centra en La Liga tras sorprendente derrota ante Benfica

MADRID (AP) — Un día después de una impensada derrota ante Benfica en la Liga de Campeones, el Real Madrid vuelve a centrar su atención en LA LIGA DE ESPAÑA sabiendo que necesita mejorar.

El técnico Álvaro Arbeloa y los jugadores estaban en la misma sintonía tras la caída 4-2 en Lisboa que relegó al club a los repechajes de la Liga de Campeones, asumiendo la responsabilidad por un mal desempeño y una falta de actitud.

“En el fútbol los partidos empiezan en el minuto 0 y no en el 45, así que al final la derrota es merecida", señaló el atacante Kylian Mbappé. “No puedo decir que no sea merecida porque no hemos jugado para ganar este partido”.

"Nosotros no hemos jugado bien y ellos sí”, añadió el astro francés.

Mbappé, autor de los goles del Madrid la noche del miércoles para consolidarse como máximo anotador de la Champions con 13 conquistas, señaló que el equipo dejó la impresión de tomarse el partido tan en serio como debería.

El arquero Anatoliy Trubin marcó el cuarto tanto de Benfica en la última jugada, asegurando que el equipo portugués obtuviera la diferencia de goles que necesitaba para meterse entre los 24 primeros de la tabla general. Al Madrid le bastaba un empate, pero el revés le expulsó de los ocho primeros para avanzar directamente a los octavos de final.

“Se ha visto que Benfica se jugaba la vida y no se ha visto que nosotros nos la jugáramos. Ese ha sido el gran problema del partido", resaltó Mbappé. “Al inicio los dos equipos tenían cosas que jugarse, nosotros estar en el Top 8 y ellos en el Top 24. Hemos visto a Benfica, pero a nosotros no se nos ha visto lo que nos jugábamos”.

Arbeloa se sinceró al indicar que no pudo transmitir a sus jugadores la importancia del partido para Benfica.

“No he sabido imprimir a los jugadores el nivel que quería que diesen”, afirmó. “Si el equipo no da el nivel, la responsabilidad es siempre mía. No he sabido que afronten el partido como yo quería”.

Partidos clave

El Madrid recibe al Rayo Vallecano, su vecino de la capital española, el domingo. Gracias a una racha de cinco victorias, el cuadro merengue ha logrado reducir su déficit con el líder Barcelona a solo un punto. El Rayo ha perdido tres partidos consecutivos en todas las competiciones y se encuentra en el puesto 16 de LA LIGA, cerca de la zona de descenso.

Luego de vencer 4-2 a Copenhague el miércoles para asegurar un lugar en el Top 8 de la Liga de Campeones, el Barcelona visita el sábado a Elche, un recién ascendido que marcha a mitad de tabla.

El tercero Atlético de Madrid se las verá contra el penúltimo Levante el mismo día, y el cuarto Villarreal visita a un Osasuna que se ubica noveno.

La programación del domingo también tiene como nota destacada el derbi del País Vasco con la Real Sociedad —triunfante en sus últimos tres partidos ligueros— visita al Athletic Bilbao.

Fuera de acción

El Barcelona echará de menos por lesión a los centrocampistas lesionados Pedri y Gavi. El Madrid podría recuperar al central Antonio Rüdiger y al lateral derecho Trent Alexander-Arnold. Villarreal estará sin el defensor Juan Foyth después de que el argentino se rompiera el tendón de Aquiles izquierdo el pasado fin de semana.

Fuera del campo

LA LIGA comenzará a ofrecer 50 euros (59 dólares) por cada aviso verificado sobre lugares que están transmitiendo partidos sin el permiso adecuado.

Bares, restaurantes, casas de apuestas y establecimientos similares necesitan suscribirse a un paquete específico para poder mostrar los partidos. LA LIGA dijo que dichas transmisiones tienen una letra en la esquina de la pantalla para identificarlas, permitiendo a los aficionados saber si son legales o no.

Si la gente ve que un establecimiento está mostrando una transmisión no autorizada, pueden enviar un correo electrónico a LA LIGA con imágenes para ayudar a verificar la infracción.

