Real Madrid se diluye ante el Betis, Julián Álvarez pone líder al Atlético

El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 1-0 al Athletic Club (4º) y aprovechó la derrota del Real Madrid (2º) ante el Betis (6º) por 2-1, en la 26ª jornada de la Liga española, para colocarse líder provisional, a la espera de lo que haga el domingo el Barça ante la Real Sociedad (9º) en Montjuic.

Con esta victoria, la escuadra rojiblanca sube a la cima de la tabla con 56 puntos, dos unidades más que el Barcelona y el Real Madrid. Precisamente contra este último se medirá el martes en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

En el choque en el Benito Villamarín, Brahim Díaz (10) sorprendió con un gol tempranero, pero el juego bético invitaba a otro resultado. El estadounidense Jhonny Cardoso (34) dio el merecido empate e Isco Alarcón (54), desde el punto de penal, marcó el tanto que certificó la victoria local ante su exequipo.

El Real Madrid no tardó en ponerse con ventaja después de que el francés Kylyan Mbappé filtrara un balón a su compatriota Ferland Mendy, quien se plantó ante el arquero Adrián San Miguel pero prefirió conceder el pase de la muerte a Brahim para que empujara a gol.

Pasada la media hora, Isco entró en escena al colgar un saque de esquina directo a la testa de Cardoso quien anotó sin oposición para batir al guardameta belga Thibaut Courtois y poner así las tablas en el luminoso.

Tras el descanso, el Betis continuó con su dominio del juego hasta que en una bonita combinación, siempre con Isco de por medio, el alemán Antonio Rüdiger derribó a Jesús Rodríguez dentro del área, lo que fue sancionado por el colegiado con la pena máxima.

El excentrocampista del Real Madrid lanzó a su izquierda y el esférico perforó la red pese a la estirada de Courtois, quien le había adivinado las intenciones.

- Sin Mbappé -

Desde ese instante, los locales disfrutaron de oportunidades claras como la que tuvo el colombiano Cucho Hernández en el 69. Su golpeo se marchó lamiendo el poste izquierdo después de haberse zafado del francés Aurelien Tchouameni.

Ancelotti, al ver que sus jugadores no reaccionaban, decidió cambiar a Mbappé por el brasileño Endrick en el 75 de juego, ya que el astro no estaba en su mejor versión, tres días antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético.

El preparador italiano dijo en la rueda de prensa que Mbappé no había entrenado mucho esta semana por los problemas en una muela de juicio.

"Es un golpe duro, sin duda. Tenemos que reaccionar porque estas derrotas son duras. Todos los equipos corren y nosotros no hemos estado bien en este partido. No estoy en la cabeza de los jugadores, pero solo hemos mantenido el ritmo inicial durante 20 minutos. Los otros 70 minutos no hemos estado", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"Si jugamos así, no vamos a ganar el martes en la Champions, está claro. Este partido nos debe servir para despertar. Parecía que en los últimos partidos el equipo estaba más ordenado y compacto. Hoy no lo hemos demostrado", prosiguió.

- "Estamos en la lucha" -

En el Metropolitano, los hombres de Diego Simeone volvieron a mostrar su solvencia. En un momento en el que los colchoneros estaban generando muchas ocasiones de peligro, Marcos Llorente asistió de manera magistral al atacante argentino Julián Álvarez, que definió a la perfección en el 66 de partido para dar a su equipo tres puntos que le hacen dormir al frente de la clasificación.

"Estamos ahí arriba y estamos en la lucha. Tuvimos muchas ocasiones. Había que meterla y por suerte llegó el gol", afirmó Álvarez al canal Movistar+. "Todo el plantel está muy cómodo. Vamos a afrontar estos partidos con el trabajo y humildad que nos caracteriza", agregó el argentino.

El conjunto vasco, en cambio, desperdició una oportunidad de oro para meterse en la lucha por el título del campeonato español, que no conquista desde 1984, aunque se mantiene, con 48 puntos, en la cuarta posición, dentro de los puestos que dan acceso a disputar la Champions League la próxima temporada.

