Real Madrid se pasea en Kazajistán de la mano de Mbappé

El Real Madrid cumplió este martes al arrollar 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con tres goles de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la fase de la liguilla de la Champions.

Tras un trepidante inicio del conjunto kazajo, el astro francés adelantó a los suyos desde el punto fatídico en el 26 y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52, antes de un potente remate en la media luna en el 73.

Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza en el 83 y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90+3) certificó la 'manita' de los madrileños.

Con esta victoria, que sirve como rehabilitación tras la dura derrota ante el Atlético de Madrid (5-2) el sábado en la Liga española, el club blanco continúa fuerte en la competición continental, donde a mediados de septiembre superó al Olympique de Marsella (2-1) en su estreno, en el Santiago Bernabéu.

Cinco goles en Champions

Con presión y un juego directo, los pupilos de Xabi Alonso superaron a unos rivales que plantaron cara en todo momento a un cuadro merengue que falló ocasiones claras de gol.

Franco Mastantuono tranquilizó a los suyos tras provocar un penal después de que el arquero lo derribara dentro del área, en una jugada en la que el argentino no tenía controlado el esférico.

Mbappé, el elegido para lanzar desde los once metros, engañó al arquero de lado para hacer subir el primer tanto en el marcador.

El delantero galo, insaciable por ahora esta temporada con ocho tantos en LaLiga y cinco en la Liga de Campeones, recibió un pase largo del guardameta belga Thibaut Courtois, que vio a la zaga kazaja adelantada, para marcharse hacia los tres palos y picar por encima del portero el balón que supuso el segundo.

Pocos minutos después, el brasileño Vinícius le regaló el tercero, pero el francés envió fuera la pelota en un mano a mano con el cancerbero.

El Kairat puso más empeño en la parte ofensiva con alguna que otra ocasión que obligó a Courtois a intervenir, pero Mbappé volvió a perforar las mallas rivales para confirmar su inspiración de este inicio de curso.

Olvidando el Metropolitano

En una incursión, el brasileño Rodrygo cedió el balón al turco Arda Güler para que este rozara el balón lo suficiente para dejárselo a Mbappé, que se fue al banquillo en el 82 con el triunfo en el bolsillo.

Un minuto más tarde, en otra internada, Rodrygo colocó una pelota en el punto de penal, donde apareció Camavinga para empujarla con la testa y anotar el cuarto.

Con los locales ya moralmente hundidos, Brahim aprovechó para firmar el quinto gol con un disparo cruzado que acabó entrando tras golpear en el poste.

"Nunca hay que olvidar lo que ha pasado el fin de semana.

“Esta es otra competición y hay que trabajar para ser mejor cada día", afirmó Mbappé a Movistar+ en alusión al encuentro frente al Atlético, que les puso los pies sobre la tierra.

"Mi trabajo es ayudar al equipo y solo pienso en hacer lo que puedo para que el equipo gane partidos y trofeos", respondió el francés sobre los goles marcados.

