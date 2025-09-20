Real Madrid sigue invicto tras ganar al Espanyol (2-0)
El Real Madrid sigue invicto en LaLiga tras imponerse este sábado al Espanyol por 2-0, en el Santiag
- 1 minuto de lectura'
El Real Madrid sigue invicto en LaLiga tras imponerse este sábado al Espanyol por 2-0, en el Santiago Bernabéu, en la 5ª jornada, y saca ahora cinco puntos de manera provisional al FC Barcelona, que jugará el domingo ante el Getafe.
Un latigazo del central brasileño Éder Militao (22) abrió el marcador, ventaja que amplió con otro zarpazo el francés Kylian Mbappé (47), que alarga su idilio con el gol al lograr el quinto desde el inicio del campeonato.
El cuadro blanco acaba así otra semana pletórica, tras ganar al Olympique de Marsella (2-1) el martes en la capital española en su estreno en la Liga de Campeones, mientras que los periquitos, que sufrieron su primera derrota del curso, quedan terceros con diez puntos, a la espera de lo que haga el Barça.
rsc/iga
