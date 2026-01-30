Real Madrid tendrá la revancha ante el Benfica en los octavos de final de la Champions

(Acutaliza con más datos sobre el sorteo)

NEON, Suiza, 30 ene (Reuters) - El Real Madrid, que perdió ante el Benfica el miércoles, volverá a enfrentarse al club portugués en los playoffs de la Liga de Campeones el mes que viene, mientras que el vigente campeón París Saint-Germain se medirá al Mónaco, también de la Ligue 1, según lo determinó un sorteo celebrado el viernes

Los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto en la fase de grupos de la Champions se medirán en partidos eliminatorios de ida y vuelta que se disputarán entre el 17 y el 25 de febrero. Los ganadores se unirán a los ocho mejores equipos de la fase de grupos en los octavos de final

El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, marcó en el minuto 98 para sellar la victoria por 4-2 sobre el Real Madrid en su último enfrentamiento de la fase de grupos, que dejó al equipo de LaLiga en novena posición, un punto por debajo del Manchester City, octavo clasificado

El PSG, campeón de Francia, terminó undécimo tras no ganar ninguno de sus tres últimos partidos de la fase de liga, mientras que el Mónaco quedó vigésimo primero. El Newcastle United se medirá al Qarabag azerí, en tanto que el Atlético de Madrid, que terminó tres puntos por debajo de los ocho primeros, se enfrentará al Club Brujas

El Borussia Dortmund se enfrentará con el Atalanta, después de que ambos equipos se quedaran fuera de los ocho primeros puestos debido a dos derrotas consecutivas

El Bayer Leverkusen, el otro equipo alemán en los playoffs, jugará de nuevo con el Olympiacos tras perder ante el campeón griego a principios de este mes

El líder de la Serie A, el Inter de Milán, tendrá como rival al equipo noruego Bodo/Glimt y la Juventus medirá al equipo turco Galatasaray. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bangalore. Edición de Toby Davis. Editado en español por Daniela Desantis)