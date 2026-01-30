Real Madrid tendrá la revancha ante el Benfica en los playoffs de la Champions
NEON, Suiza, 30 ene (Reuters) - El Real Madrid, que perdió ante el Benfica el miércoles, volverá a enfrentarse al club portugués en los playoffs de la Liga de Campeones el mes que viene, mientras que el París Saint-Germain se medirá al Mónaco, también de la Ligue 1, en partidos de ida y vuelta para intentar alcanzar los octavos de final.
El Newcastle United se medirá al Qarabag y el Borussia Dortmund al Atalanta, según lo determinó el sorteo del viernes para las eliminatorias a doble partido, en tanto el Atlético de Madrid se enfrentará al Club Brujas.
El Inter de Milán jugará con el Bodo/Glimt y la Juventus con el Galatasaray, mientras que el Bayer Leverkusen se medirá al Olympiacos.