Real Madrid tendrá la revancha ante el Benfica en los playoffs de la Champions

ALBERTO PIZZOLI - AFP

NEON, Suiza, 30 ene (Reuters) - El Real Madrid, que perdió ante el Benfica el miércoles, volverá a enfrentarse al club portugués en los playoffs de la Liga de Campeones el mes que viene, mientras que el París Saint-Germain se medirá al Mónaco, también de la Ligue 1, en partidos de ida y vuelta para intentar alcanzar los octavos de final.

El Newcastle United se medirá al Qarabag y el Borussia Dortmund al Atalanta, según lo determinó el sorteo del viernes para las eliminatorias a doble partido, en tanto el Atlético de Madrid se enfrentará al Club Brujas.

El Inter de Milán jugará con el Bodo/Glimt y la Juventus con el Galatasaray, mientras que el Bayer Leverkusen se medirá al Olympiacos. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bangalore. Edición de Toby Davis. Editado en español por Daniela Desantis)

