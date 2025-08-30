LA NACION

Real Madrid vence 2-1 a Mallorca y es líder provisional de LaLiga

El Real Madrid sigue en racha tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el Bernabéu, en p

El Real Madrid sigue en racha tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, colocándose líder provisional en solitario.

El delantero kosovar Vedat Muriqui (18) adelantó al conjunto balear, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.

El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.

El Barcelona y el Villarreal, ambos con dos triunfos, visitarán el domingo al Rayo (11º) y al Celta de Vigo (17º), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid (15º) volvió a pinchar este sábado al empatar ante el Alavés (10º) y apenas suma 2 puntos en este arranque liguero.

