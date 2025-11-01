Real Madrid vence al Valencia con un doblete de Mbappé y se afianza en LaLiga

Por Fernando Kallas

MADRID, 1 de noviembre (Reuters) - Kylian Mbappé anotó el sábado dos goles en la victoria del Real Madrid por 4-0 sobre el Valencia, con Jude Bellingham y Álvaro Carreras marcando también para ayudar a los líderes de LaLiga a conseguir su victoria 13 en 14 partidos en todas las competiciones esta temporada.

El triunfo dejó al Real Madrid como líder de la tabla con 30 puntos, siete puntos de ventaja sobre el Villarreal, segundo, y ocho sobre el Barcelona, que se encuentra tercero y está igualado a 22 puntos con el Atlético de Madrid, pero con un partido menos.

Mbappé dio a los locales una ventaja de dos goles en los minutos 19 y 31. Primero marcó un penal por mano de César Tárrega y, 12 minutos después, remató de volea a bocajarro.

En el minuto 44, justo después de que el guardameta del Valencia Julen Agirrezabala detuvo un cobro de Vinicius Jr desde el punto de penal, Bellingham conectó un sublime disparo raso desde la frontal del área que se coló ajustado al palo para dejar el marcador 3-0, mientras que Carreras soltó un imparable disparo angulado en el 82 para cerrar la goleada. (Reporte de Fernando Kallas, Editado en Español por Ricardo Figueroa)