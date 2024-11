Real Madrid viaja a Liverpool en la reedición de un clásico moderno de la Champions

El Real Madrid se medirá el miércoles al Liverpool en Anfield, en la quinta jornada de la primera fase de Liga de Campeones, en una reedición de este clásico del fútbol europeo.

Los 'Reds' lideran en solitario la tabla de 36 equipos gracias a su pleno de victorias en las primeras cuatro jornadas (12 puntos), mientras que el Real Madrid, con dos victorias y dos derrotas (18º, 6 puntos), necesita comenzar a escalar posiciones hasta el 'Top 8', que clasifica directamente a octavos de final.

En la convocatoria de los merengues entró Lucas Vázquez, y probablemente el técnico italiano, Carlo Ancelotti, podría apostar por él como lateral derecho en detrimento del Fede Valverde, a pesar buen papel del uruguayo en la victoria en Liga el domingo ante el Leganés (3-0).

El equipo blanco viaja sin el brasileño Vinicius, que estará de baja tres semanas por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La novedad de la lista del técnico italiano es la inclusión de Gonzalo, atacante del filial.

Pero la ausencia de Vinicius -que seguramente no esté listo hasta la final de la Copa Intercontinental que se disputará el 18 de diciembre- deja el camino libre para que el francés Kylian Mbappé juegue en el extremo izquierdo, su posición natural y donde resulta más letal.

El astro brasileño se unió en la enfermería a las bajas de Dani Carvajal, que se perderá toda la temporada por una rotura del ligamento en la rodilla, del austríaco David Alaba, del francés Aurelien Tchouaméni, y de sus compatriotas Militao y Rodrygo.

Un panorama que llevó a preguntar a algunos periodistas a Ancelotti por su gestión de los minutos de juego y la carga de partidos: "Oigo muchos consejos, pero he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones y he hecho casi 4.000 cambios. Nadie me puede dar consejos en este sentido".

En las filas de su rival, en cambio, pese a ser líder la Premier League y de la Champions League, las aguas están agitadas.

Su delantero estrella, Mohamed Salah termina contrato el próximo mes de junio y aún no ha renovado. El domingo, luego de ser protagonista con un doblete en la remontada de su equipo en Southampton, el egipcio habló sobre su situación contractual.

"Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club", señaló el jugador, de 32 años, a la cadena NBC, antes de subrayar que sigue concentrado mientras tanto en lograr los títulos en juego este año, aunque expresó su decepción.

- Clásico europeo teñido de blanco -

Ambas entidades se han visto las caras hasta en once ocasiones. Eso sí, con un balance más positivo para el club madridista: siete victorias de los blancos, tres de los 'Reds' y un empate.

Eso sí, la última victoria de los ingleses tuvo lugar hace ya más de quince años, en la vuelta de octavos de final de la Champions 2008-2009.

En aquel partido, el Liverpool de Rafa Benítez arrolló por 4-0 al Real Madrid de Juande Ramos en Anfield, tras haber conquistado también el Santiago Bernabéu en la ida por 1-0.

Desde entonces, el equipo merengue ha dominado los duelos entre ambas escuadras, entre las que destacan las finales de Champions de Kiev en 2018 (3-1) y de París en 2022 (1-0), ambas con el alemán Jürgen Klopp al frente del banquillo del Liverpool.

El último enfrentamiento hasta la fecha se dio en octavos de final de la temporada 2022-2023: en la ida, el Liverpool se adelantó 2-0 en Anfield a los 14 minutos, en un partido que acabó en goleada de los blancos por 5-2. El Real Madrid también ganó el partido de vuelta (1-0).

"Pueden ganar dominando totalmente al rival, pero si es un partido más difícil encuentran siempre un medio de ganar o de pasar de ronda, es lo que les hace tan especiales", señaló Arne Slot.

El técnico neerlandés, sucesor de Klopp, que ha sumado 16 victorias en sus 18 partidos como entrenador 'Red', espera aprovechar el gran momento de forma de los suyos para frenar la racha negativa contra los blancos.

