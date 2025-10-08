Real Madrid y Atlético de Madrid se estrenan en Champions con goleadas

El Real Madrid, vencedor en su cancha 6-2 contra la Roma, y el Atlético de Madrid, que goleó 6-0 en su visita al St. Pölten austríaco, iniciaron de la mejor manera posible este miércoles sus campañas europeas en la Liga de Campeones femenina.

En Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano, las blancas se impusieron guiadas por la colombiana Linda Caicedo, elegida Jugadora del Partido.

Los dobletes de Alba Redondo (6', 42') y de Caroline Weir (23', 60') y las dianas de Maelle Lakrar (53') y Eva Navarro (73') sirvieron para doblegar al club italiano, que llegó a empatar en dos ocasiones el partido gracias a los goles de Evelyne Viens (16') y Emilie Haavi (35').

Pese a no ver portería, Caicedo repartió tres asistencias y fue la mejor sobre el césped, actuación reconocida por la UEFA que la eligió como Jugadora del Partido por "haber influido en el juego con sus valiosas acciones creativas".

Un esfuerzo que tuvo consecuencias físicas en los isquios de la joven de 20 años, que no pudo disputar los minutos finales por lesión.

Horas después, en la cancha del campeón de Austria, el Atlético de Madrid se estrenó en Europa por todo lo alto.

Las rojiblancas se fueron ya 4-0 al descanso, y remataron la goleada en los últimos minutos del encuentro, con un doblete de Fiamma Benítez (86' de penal, 90+3').

Antes, habían anotado las brasileñas Gio Garbelini (5') y Luany (22'), la española Andrea Medina (18') y la noruega Vilde Boe Risa (43').

Unos resultados que, unidos al correctivo del FC Barcelona al Bayern Múnich del martes (7-1), dejan a los tres clubes españoles en las tres primeras posiciones del grupo único de 18 equipos.

En el nuevo formato de la competición se juegan seis partidos, y solo los cuatro primeros clasificados acceden directamente a cuartos de final.

En el resto de resultados del miércoles, destacó el correctivo que el Wolfsburgo infligió en Alemania al París Saint-Germain (4-0). El dos veces campeón (2013, 2014) acompaña en el 'Top 4' a los equipos españoles tras esta primera jornada.

Por su parte, el Manchester United se impuso 1-0 al Valerenga noruego y el Chelsea empató 1-1 en su visita al Twente neerlandés.

-- Resultados de la primera jornada de la Liga de Campeones femenina y clasificación:

- Resultados del martes:

Juventus (ITA) - Benfica (POR) 2 - 1

Barcelona (ESP) - Bayern Múnich (GER) 7 - 1

Paris FC (FRA) - OH Louvain (BEL) 2 - 2

Arsenal (ENG) - Lyon (FRA) 1 - 2

- Resultados del miércoles:

Twente (NED) - Chelsea (ENG) 1 - 1

Real Madrid (ESP) - AS Roma (ITA) 6 - 2

Sankt Pölten (AUT) - Atlético de Madrid (ESP) 0 - 6

Wolfsburgo (GER) - París SG (FRA) 4 - 0

Manchester United (ENG) - Vålerenga Fotball (NOR) 1 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Barcelona 3 1 1 0 0 7 1

2. Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 6 0

3. Real Madrid 3 1 1 0 0 6 2

4.

Wolfsburgo 3 1 1 0 0 4 0

5. Lyon 3 1 1 0 0 2 1

6. Juventus 3 1 1 0 0 2 1

7. Manchester United 3 1 1 0 0 1 0

8. OH Louvain 1 1 0 1 0 2 2

9. Paris FC 1 1 0 1 0 2 2

10. Chelsea 1 1 0 1 0 1 1

11. Twente 1 1 0 1 0 1 1

12. Benfica 0 1 0 0 1 1 2

13. Arsenal 0 1 0 0 1 1 2

14. Vålerenga Fotball 0 1 0 0 1 0 1

15. AS Roma 0 1 0 0 1 2 6

16. París SG 0 1 0 0 1 0 4

17. Bayern Múnich 0 1 0 0 1 1 7

18. Sankt Pölten 0 1 0 0 1 0 6

bur-dam/cl